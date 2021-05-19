Спасательные подразделения округа ведут борьбу с лесными пожарами

С 24 апреля, c момента введения в регионе особого противопожарного режима, на территории Озерского городского округа зарегистрировано более 30 возгораний сухой травы. Выгорело свыше 130 гектаров (более 1 300 000 квадратных метров).

За время действия особого противопожарного режима выписано 4 протокола за нарушение требований пожарной безопасности (согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ), назначен 1 штраф, 3 протокола на рассмотрении.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима, нарушения требований пожарной безопасности влекут наложение штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – до 30 тысяч рублей; на юридических лиц до 400 тысяч рублей.

В этот период устанавливаются ограничения:

- на посещение гражданами лесов (за исключением лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов);

- на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным насаждениям, а также проведения иных пожароопасных работ;

- на сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

В регионе проводится комплекс дополнительных мероприятий (к нему привлекаются органы местного самоуправления, заинтересованные службы, ведомства и организации):

- организуется работа дополнительных групп с целью мониторинга обстановки, патрулирования территорий, контроля соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах;

- проводятся разъяснительные беседы с населением;

- организуется работа дополнительных противопожарных постов в населенных пунктах, подверженных угрозе ландшафтных пожаров;

- обеспечивается содержание в исправном состоянии водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.

Садовым и огородническим товариществам рекомендовано: организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на соответствующих территориях. Особый противопожарный режим не запрещает: прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд за город к месту отдыха или проживания.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47038/