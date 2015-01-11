Жительница Озерска воспользовалась добротой знакомого и похитила у него денежные средства

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 24-летней

местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета».

В марте текущего года в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратился мужчина. Он пояснил, что знакомая под предлогом совершения звонков с его телефона, осуществила несколько переводов денежных средств на свой банковский счет посредством сервисных услуг.

В ходе следствия установлено, что заявитель пригласил к себе домой приятельницу, злоумышленница под предлогом совершения звонков с

телефона потерпевшего перевела 6 000 рублей посредством сервисных услуг на свой банковский счет.

В ходе предварительного следствия женщина вернула потерпевшему 3000 рублей в счет причиненного ему ущерба.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.