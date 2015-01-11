Текслер представил проект завершения метро в Челябинске к 2024 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства метро в Челябинске – подземные тоннели станут частью единого скоростного трамвайного сообщения.

По словам главы региона, появление в Челябинске метрополитена было мечтой нескольких поколений горожан с момента принятия решения о его строительстве в 1976 году, когда Челябинск приобрел статус города-миллионника. Но лишь в 1991 году институт «Ленметрогипротранс» завершил разработку итогового проекта строительства первой линии. Через год, в 1992, началось ее строительство. Однако почти за 30 лет удалось построить только две станции и прорыть 3,3 километра тоннелей. Причина – в недостаточном финансировании со стороны федерального центра. Затем – и полное прекращение ввиду дороговизны проекта и его бесперспективности в изменившихся за это время обстоятельствах: в городе произошло перераспределение транспортных потоков из-за бурного строительства новых, преимущественно окраинных, микрорайонов.

При Юревиче все проходческие работы на объекте встали, и с тех пор проводились только мероприятия по поддержанию имеющихся площадей в надлежащем состоянии, на что ежегодно тратились сотни миллионов рублей.

Казалось, тема зашла в тупик. Однако Алексей Текслер сегодня признался, что вступая в должность главы региона, он держал в уме недостроенный метрополитен. И сделал завершение проекта настоящим вызовом для себя. Дополнительный импульс проекту дал президент России Владимир Путин, упомянувший челябинское метро в послании Федеральному Собранию.

«Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы, в первую очередь, в интересах людей, служить инвестициями в создание новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. (…) Так, Челябинск на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему транспорта», – сказал, в частности, Путин.

Также в реализацию проекта активно включился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В первую очередь, он поверил в возможность выполнения проекта и обещал всестороннюю поддержку со стороны федерального правительства. «Когда мы были в Челябинске и обсуждали с губернатором вопрос достройки старого метро, (...) я спустился в шахту, посмотрел, что там сделано. Конечно, жалко тот объем работ, который был сделан, но строить дальше метро было очень дорого, и не было ресурсов. И мы нашли решение, как сделать вместо части метро трамвай по данной построенной магистрали», – сказал вице-премьер кабинета министров Марат Хуснуллин.

В результате в качестве оптимального решения было предложено встроить схему метрополитена в имеющуюся систему трамвайного движения. То есть проект свяжет в единое целое подземку и наземные линии.

«К этой работе мы подключили серьезных специалистов, и задача вписать в транспортную схему должна быть абсолютно обоснована с транспортной точки зрения, с градостроительной точки зрения и так далее. Весь этот пул вопросов нам пришлось решать, для того чтобы предложить решение, которое закрывает и старые вопросы, решает вопросы безопасности и, конечно, решает вопросы развития транспорта в Челябинске», – пояснил Алесей Текслер.

Новый проект метротрамвая предполагает четыре подземных станции с протяженностью линий 14,4 километра. Для этого необходимо достроить две имеющиеся станции – «Комсомольская площадь» и «Торговый центр», а также построить две новые пересадочные станции возле площади Революции. Также проект предусматривает прокладку 7,2 километра тоннелей и 3,9 километра наземных путей. После реализации проекта общая протяженность трамвайных линий в Челябинске увеличится с 69-ти почти до 84 километров. Все работы планируют завершить к концу 2024 года.

Схема метротрамвая предполагает две подземные линии и три маршрута. Первый свяжет северо-запад (возле улицы Чичерина) с Ленинским районом (с выходом в районе улиц Лизы Чайкиной и Дзержинского). Длина маршрута – 16,4 километра. Второй – район ЧМЗ у перекрестка шоссе Металлургов и Сталеваров с Ленинским районом у ТРК «Алмаз». Его протяженность – 18,8 километра. Третий маршрут длиной 7,8 километра соединит проходную ЧТЗ с Медгородком.

Масштабный проект помимо строительства новых путей предполагает замену старых. К 2024 году их планируется заменить до 65%. «Поскольку сеть единая, в этом году мы начинаем подготовку транспортной инфраструктуры в части уже существующего трамвая. Закупаем 30 вагонов, строим 25 трамвайных платформ, проведем ремонт пяти километров путей. Это улица Цвиллинга, участок от Тимирязева до вокзала, и улица Первой Пятилетки от депо № 1 до улицы Горького. Дополнительно планируется начать обособление трамвайных путей бордюром или дорожной разметкой, чтобы обеспечить скорость. Если сейчас средняя скорость трамвая в непиковые часы составляет 17 километров в час, то мы планируем довести ее до 35 километров в час», – пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Предполагается, что метротрамвай будет перевозить около 20 млн пассажиров в год с перспективой дальнейшего увеличения пассажиропотока. «Это фактически новая трамвайная сеть. Потому что она будет встраиваться в существующую. Соответственно, существующая трамвайная сеть тоже будет обновлена. В этом году мы будем заказывать технико-экономическое обоснование и надеемся получить его до конца года. Это обследование текущей ситуации, зданий, строений и прочих наземных сооружений», – рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Важный момент: цена вопроса при реализации представленного проекта – 46 миллиардов рублей. Предыдущий проект оценивался в 100 миллиардов.

Отметим, метротрамвай функционирует более чем в 30 городах мира. Среди них Бонн, Бохум, Ганновер, Дортмунд, Дуйсбург, Дюссельдорф, Кельн, Антверпен, Брюссель, Вена, Бостон, Сан-Франциско и другие. В России метротрам с 1984 года ходит в Волгограде.

https://dostup1.ru/economics/Texler-predstavil-proekt-zaversheniya-metro-v-Chelyabinske-k-2024-godu_137281.html