Синоптики рассказали, когда в Челябинской области закончится адская жара

Синоптики опубликовали прогноз погоды на Южном Урале.

По данным регионального Гидрометцентра, 24-26 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Во второй половине дня 24-26 мая на отдельных территориях региона ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36, 37 градусов.

«Антициклон, определяющий сейчас знойную погоду, медленно будет продвигаться на восток, на юг Западной Сибири, и постепенно уступит дорогу атмосферным фронтам, продвигающимся от западных границ страны. Существенно изменится погода к середине наступившей недели, когда наступит заметное похолодании», – сообщили в Уральском ЦГМС.

Сегодня синоптики обещают небольшую облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-v-Chelyabinskoy-oblasti-zakonchitsya-adskaya-zhara_137304.html