2021-05-24YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Фестиваль "ArtOzFest": признание в любви к Озерску В минувшее воскресенье на площадке лицея № 23 впервые состоялся фестиваль искусств "ArtOzFest", в котором приняли участие взрослые и юные жители Озерска.

Идея проведения фестиваля творчества принадлежит старшеклассникам лицея. В декабре 2020 года они стали победителями Челябинского областного конкурса молодежных проектных инициатив «Осознанно шагаем в будущее» и решили организовать совместно с социальными партнерами праздник для горожан. Инициативу поддержали руководство лицея (директор Елена Лукьянова) и ПО «Маяк», а именно, типография предприятия. В настоящее время лицеисты в качестве участников Российского движения школьников планируют создавать новые проекты.

На открытии фестиваля председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер тепло поприветствовал организаторов, участников и гостей:

- Вдохновить людей творить — значит, наполнить их жизнь смыслом, дать стимул к развитию. Творчество, любовь к городу всегда найдут поддержку у руководства города и ПО «Маяк». Желаю организаторам успехов в развитии этого уникального проекта, а участникам и гостям — ярких эмоций и впечатлений.

На площадках фестиваля на протяжении нескольких часов кипела жизнь. На самой многолюдной танцевальной площадке с арт-школой «Станция74» под руководством Светланы Худяковой любой желающий мог попробовать себя в роли танцора. В зоне исторической реконструкции вместе с участниками клуба реконструкции и моделирования «Вепрь» гости изучали устройство лука и учились фехтовать.

С внешней стороны лицея состоялся "Открытый микрофон": участники фестиваля общались и говорили на тему "За что я люблю Озёрск?"

На «Экостанции» проходил «Экоквест», где можно было узнать, как разделять отходы и зачем это нужно делать.

На фестиваль пригласили гостей из Челябинска, Сатки, Миасса, которые делились опытом создания устойчивых проектов развития местных сообществ.

За три дня до начала мероприятия активные жители Озерска попробовали сделать из здания типографии ПО «Маяк» объект современного искусства, создав на стене мурал (разновидность живописи на архитектурных сооружениях).

- Ребята из лицея № 23 и Галина Ярославова - наставник и путеводная звезда этой замечательной команды, пригласили нас в проект, и мы с удовольствием согласились принять участие. Благодарна всей команде за творчество и идеи, за эти три дня рисования на стене. Это море позитива и удовольствия от творчества! В создании мурала участвовали ребята из Объединённого совет обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ. А самому маленькому участнику акции всего 2 годика. Разукрашивать стену пришло 26 человек, и каждый оставил частичку своей души, чтобы сделать Озерск красивее и ярче, - комментирует руководитель типографии Светлана Гришина.

По словам организаторов и впечатлениям гостей, фестиваль творчества удался, проект планируется развивать,наполнять новыми идеями и инициативами.



Информация предоставлена: Идея проведения фестиваля творчества принадлежит старшеклассникам лицея. В декабре 2020 года они стали победителями Челябинского областного конкурса молодежных проектных инициатив «Осознанно шагаем в будущее» и решили организовать совместно с социальными партнерами праздник для горожан. Инициативу поддержали руководство лицея (директор) и ПО «Маяк», а именно, типография предприятия. В настоящее время лицеисты в качестве участников Российского движения школьников планируют создавать новые проекты.На открытии фестиваля председатель Собрания депутатов округатепло поприветствовал организаторов, участников и гостей:На площадках фестиваля на протяжении нескольких часов кипела жизнь. На самой многолюдной танцевальной площадке с арт-школой «Станция74» под руководствомлюбой желающий мог попробовать себя в роли танцора. В зоне исторической реконструкции вместе с участниками клуба реконструкции и моделирования «Вепрь» гости изучали устройство лука и учились фехтовать.С внешней стороны лицея состоялся "Открытый микрофон": участники фестиваля общались и говорили на тему "За что я люблю Озёрск?"На «Экостанции» проходил «Экоквест», где можно было узнать, как разделять отходы и зачем это нужно делать.На фестиваль пригласили гостей из Челябинска, Сатки, Миасса, которые делились опытом создания устойчивых проектов развития местных сообществ.За три дня до начала мероприятия активные жители Озерска попробовали сделать из здания типографии ПО «Маяк» объект современного искусства, создав на стене мурал (разновидность живописи на архитектурных сооружениях).- комментирует руководитель типографииПо словам организаторов и впечатлениям гостей, фестиваль творчества удался, проект планируется развивать,наполнять новыми идеями и инициативами.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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