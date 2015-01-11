Бэк-вокалистка из Челябинской области выступила с Манижей на сцене Евровидения

Вместе с Манижей на сцене конкурса «Евровидение» в минувшие выходные выступила вокалистка из Озерска Василиса Савоськина. Василиса работает бэк-вокалисткой у Манижи: девушка сотрудничает с известной российской исполнительницей уже четыре года и поэтому поехала с ней на знаменитый песенный конкурс. Корреспондент Первого областного информационного агентства связался с Василисой и узнал, как она попала в команду российской звезды и что думает о результатах финала.

О том, что Василиса родом из Озерска, мало кто знает. Девушка прожила там всего два года после рождения, потом переехала вместе с мамой в Москву, где занималась вокалом.

«Моя мама и ее родители действительно из города Озерска. Там похоронен мой дедушка, который жил и работал в этом закрытом городе всю жизнь»,

— рассказала Василиса.

В Москве Василиса с трех лет училась в знаменитом театре-студии «Непоседы»: для учеников организовывали выступления со знаменитостями в Кремле и на стадионе «Лужники», и поэтому Василиса быстро привыкла к сцене.

После школы она окончила джазовое отделение московской Академии имени Маймонида и стала вокалисткой кавер-группы, с которой выступала на свадьбах и корпоративах.

Сотрудничать с Манижей Василиса начала четыре года назад. По словам девушки, Манижа сама связалась с ней и пригласила стать бэк-вокалисткой.

«Манижа увидела в „Инстаграме“ видео, где я пою. Ей понравилось, и поэтому она сама мне написала и пригласила в команду»,

— рассказала Василиса.

После Василиса сотрудничала как бэк-вокалист с другими известными исполнителями: она работала с проектами «2 Маши», «Браво», Tesla Boy, Thomas Mraz и Tim Aminov.

О выступлении на Евровидении Василиса рассказывает с восторгом. Девушка признается, что она волновалась перед финалом. Но после третьей репетиции на сцене стала чувствовать себя гораздо увереннее. В итоге Манижа и ее команда заняли девятое место в конкурсе.

«Для меня победа уже то, что мы приехали и прошли в финал. А войти в десятку — это уже очень круто. На фестивале была отличная организация, в воздухе витала атмосфера праздника. Буду очень скучать по этому»,

— рассказала Василиса.

Отметим также, что Василиса трудилась над своим сольным проектом Basilisa. Но подробностей о проекте пока нет.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/bek-vokalistka-iz-chelyabinskoy-oblasti-vystupila-s-manizhey-na-stsene-evrovideniya/