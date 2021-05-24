В России ужесточат уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до трех лет максимального срока лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде.

«Поправками предлагается ужесточить наказание до трех лет лишения свободы за "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". По действующему законодательству за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Также предлагается увеличение размера штрафа (от 300 до 500 тыс. вместо от 200 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет), а также исключение наказания в виде обязательных работ», – сообщили в пресс-службе Госдумы.

Актуальность изменений обусловлена «увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», говорится в пояснительной записке.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-uzhestochat-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-vozhdenie-v-netrezvom-vide_137408.html