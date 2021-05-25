Синоптики рассказали, когда на Южный Урал вернется удушливая жара

Удушливая жара без капли дождей вернется в Челябинскую область через два дня – как только сменится ветер.

Так, конец рабочей недели даст южноуральцам спокойно доработать. В ночные часы в четверг и пятницу, 27-28 мая, по области будет от 6 до 12 градусов, в горах и низинах столбики термометров опустятся даже до плюс двух. В дневные часы в четверг и в первой половине дня в пятницу будут сохраняться вполне комфортные 20-25, в горах – до 17-ти градусов.+

Но как только ветер северной четверти, принесший долгожданную прохладу, сменится на южный, воздух вновь начнет нагреваться: до 29-ти – в пятницу, до 30-32 – в субботу.

Добавим, до конца недели в Челябинской области будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Влажность воздуха – очень низкая, около 30%.

Согласно прогнозу, 27-29 мая на большей территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-na-Yuzhnyy-Ural-vernetsya-udushlivaya-zhara_137452.html