Сотрудники полиции Озерска проводят беседы с жителями города по профилактике мошенничества.

В комплексном центре социального обслуживания населения оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Вадим Лутфуллин провел встречу с гражданами, проходящими курс оздоровительных процедур. Оперуполномоченный рассказал присутствующим о самых распространённых фактах мошеннических действий на территории округа и о действиях, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов.

При обходе административных участков участковые уполномоченные полиции в рамках акции «Ваш участковый» раздают гражданам профилактические листовки, предупреждают о наиболее распространенных схемах мошенничеств, а также разъясняют как распознать злоумышленника и не попасться на его уловки.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс-сообщениях. Эти сведения никому нельзя сообщать! Кроме того, работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Такие запросы и предложения осуществляют только мошенники. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашей карте, и предложениями перевести денежные средства на «резервные» счета необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.