Озерские депутаты провели майское заседание

Однако первые вопросы повестки дня касались не минувшего периода, а текущей жизнедеятельности муниципалитета: в связи с изменившимися федеральными и областными законами парламентарии внесли поправки в местные нормативно-правовые акты – действующие «Положение об организации мероприятий по охране окружающей среды…», «Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации ОГО», «Положение об организации размещения нестационарных торговых объектов на территории ОГО». Депутаты не затронули принципиальных моментов, в документах были актуализированы ряд понятий и исключены устаревшие нормы. Еще одно Положение, касающееся реализации молодежной политики в округе, Собрание утвердило взамен старому, утратившему силу.
На заседании была произведена корректировка главного финансового документа и одобрен отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа в 2020 году (ранее итоги минувшего года общественность подвела на публичных слушаниях, соответствующие рекомендации поступили в Собрание депутатов). В отчете было отмечено, что в 2020 году сохранились положительные тенденции социально-экономического развития округа, но свое влияние оказали ограничительные мероприятия, связанные с распространением короновирусной инфекции.
Своими решениями депутаты приняли в муниципальную собственность объекты движимого имущества, поступившие в ДМШ №1 от мецената Андрея Комарова.
Ключевыми темами на сессии стали отчеты Контрольно-счетной палаты и Управления имущественных отношений.
Председатель КСП Андрей Глухов доложил об основных направлениях и результатах деятельности возглавляемого им органа местного самоуправления:
- В 2020 году работа строилась в соответствии с планами работы, с учетом предложений Собрания депутатов, администрации округа и прокуратуры ЗАТО г.Озерск. В отчетном периоде проводилась системная работа по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Кроме того, КСП округа осуществляла полномочия по контролю в сфере закупок. Все выявленные нарушения отражены в актах контрольных мероприятий, рассмотрены на комиссиях Собрания депутатов Озерского городского округа в виде отчетов и размещены в виде выписок из актов на сайте органов местного самоуправления.
Андрей Глухов предоставил депутатам подробную информацию о проведенных контрольных мероприятиях, ответил на вопросы депутатов по мерам, принятым в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.
Начальник Управления имущественных отношений Надежда Братцева отчиталась об использовании муниципального имущества в 2020 году. Помимо общей информации о его составе и стоимости, депутатам были предоставлены подробные сведения о том, как ведется учет и инвентаризация объектов недвижимости, регистрация права собственности на здания, сооружения и земельные участки, взыскание задолженности по аренде, реализации прогнозного плана приватизации. Особо было отмечено, что продолжается тенденция на увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в собственности Озерского городского округа, используется оно по назначению и его учет постоянно улучшается за счет обладания достоверными сведениями о фактическом наличии объектов муниципальной собственности.
Заслушав отчет по имуществу, депутаты задали докладчику ряд уточняющих вопросов, после чего повестка заседания была исчерпана.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа