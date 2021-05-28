Новости недели с Александрой Лебедевой (29.05.2021 г.)

21 мая на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений Подробнее
У медвежонка, гулявшего с хозяином по пляжу в Чебаркуле, диагностировали несколько заболеваний. Сейчас Варвара (так ее назвали зоозащитники) находится в приюте для диких животных «Спаси меня». Здоровьем малышки обеспокоен ветеринарный врач и основатель приюта Карен Даллакян Подробнее