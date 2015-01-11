Во Дворце творчества наградили участников и победителей проекта «Школа Росатома»

В этом году проект «Школа Росатома» отмечал свое десятилетие. Проект радовал не только традиционными конкурсными мероприятиями, но и новыми активностями, в которые Озерский городской округ, как и прежде, включился с интересом.

Поэтому прошедший учебный год был ярким, интересным и праздничным. В преддверии летних каникул во Дворце творчества прошла церемония награждения активных участников, призеров и победителей проекта.

Начальник управления образования Любовь Горбунова в приветственном слове особо отметила музыкальный клип, созданный ко дню рождения проекта, поблагодарила активистов и подчеркнула, что при таком креативном подходе следующий учебный год в «Школе Росатома» станет для озерского образовательного сообщества не менее результативным.

Муниципальный координатор проекта Ирина Казакова также обратила внимание на то, что юбилейный марафон объединил школы и учреждения дополнительного образования округа, и выразила надежду на то, что творческое сотрудничество продолжится.

Благодарственными письмами управления образования, почетными грамотами, памятными подарками от ФГУП «ПО «Маяк», а также от проекта «Школа Росатома» были награждены активисты марафона «10 лет Школе Росатома» – педагоги школ города и инициативные представители творческой интеллигенции. В ходе церемонии были отмечены педагоги, подготовившие победителей, призеров и полуфиналистов мероприятий проекта. Памятные подарки от проекта получили участники и финалисты конкурсов проекта «Школа Росатома».

Песни в исполнении педагогов ДТДиМ Александра Шереметьева, Ирины Сусловой и Зои Загуляевой сделали вечер теплым и праздничным вечер.

За кулисами и на сцене организаторам помогали новые участники городского детского совета Российского движения школьников.

Сердца всех присутствующих в зале согревала мысль о том, что «Школа Росатома» – проект, неизменно объединяющий атомные города, проект, у которого большое будущее.

Информация ДТДиМ.

Фото Александра Волошина.