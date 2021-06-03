Депутаты поздравили юных озерчан

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Вячеслав Захаров традиционно поздравляет жителей микрорайона с праздниками, организует для них по-домашнему теплые и душевные мероприятия. 1 июня площадка во дворе дома на проспекте К. Маркса, 24 вновь стала центром хорошего настроения.
Вячеслав Захаров обратился к детям:
– Дорогие наши еще маленькие, но уже взрослеющие жители, поздравляю всех с вашим праздником – Днем защиты детей. Пусть детство будет счастливым и беззаботным, ваша жизненная дорога разворачивается благополучно, интересно и успешно. А мы, взрослые, постараемся сделать все возможное, чтобы ваше будущее было мирным и безопасным.
Ребятишки с азартом принимали участие в конкурсах, с интересом наблюдали за яркими выступлениями творческих коллективов. Конечно же, не обошлось и без сладких подарков. На площадке чувствовалось приподнятое настроение. Для детей и их родителей выступили: дружная команда чирлидинга клуба "Мастер" под руководством Елены Заиченко, а также фольклорный коллектив "Заря-Заряница" под руководством Михаила Мартынова.
В организации праздника принимали участие помощник депутата Вячеслава Захарова Людмила Кутузова, ООО «Профстрой», УК «ОзерскСтройЖилСервис» и Совет ветеранов пятого микрорайона.
Волонтеры СМИК поселка Метлино провели акцию "Подари улыбку детям". Акция состоялась при поддержке депутата Собрания депутатов округа Ольги Хакимовой:
– 1 июня - первый день лета и первый день каникул. Это праздник мира и детства. А что это такое? Конечно же воздушные шарики – символ беззаботного детства, а когда они улетают в небо – это символ свободы, которой очень часто не хватает нам, взрослым людям, скованным условностями, отягощенными житейскими заботами.
Ребята-волонтёры вышли на улицы поселка, поздравили малышей и подарили маленьким жителям воздушные шары цвета неба и оранжевого солнца. Эти неожиданные, но приятные подарки стали поводом для многочисленных улыбок и по-настоящему праздничного настроения.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа