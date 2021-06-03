В озерских социальных учреждениях отметили Международный день защиты детей

Яркими цветами, разноцветными шарами, веселыми пчелками, ленточной каруселью, смехом, играми, песнями и танцами был наполнен праздник в Озерском центре содействия семейному воспитанию.

Благодаря помощи родителей, социальному партнеру - благотворительному фонду «Детский мир», даже самый маленький воспитанник не остался без подарка.

-Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в нашей поддержке, внимании и заботе. Наша задача - сделать их детство ярче и интереснее, — подчеркнула директор Центра содействия Зоя Литвинова.

Воспитанников Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поздравили представители прокуратуры. Они пожелали ребятам весёлого, интересного, радостного и счастливого детства, наполненного добрыми людьми, а также чудесного настроения, желания учиться, узнавать этот мир и уверенно шагать навстречу своим мечтам.

-Ребята, поздравляю вас с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый из вас был согрет вниманием, любовью и заботой, часто звучал ваш звонкий и искренний детский смех, - обратилась к ребятам начальник УСЗН Лилия Солодовникова.

Чуть позднее, с подарками, поздравлениями и пожеланиями счастливых улыбок, звонкого смеха, мирного неба, замечательных друзей, больших побед в жизни к детям пришли военнослужащие в/ч № 3273. Музыканты оркестра штаба дивизии играли для ребятишек мелодии из детских мультфильмов и кинофильмов.

Праздник получился не только ярким, но и вкусным. Сладкие подарки – замечательные торты – подняли настроение виновникам торжества.

-Сегодня я узнала, что это один из немногих праздников, у которого существует флаг. На нём изображены фигуры 5 детей красного, синего, белого, чёрного и жёлтого цветов. Они стоят по окружности земного шара и крепко держатся за руки. Эмблема говорит о том, что люди на планете разные, но вместе с тем они едины. А зелёный фон флага символизирует рост и развитие. Спасибо всем за подарки и поздравления, - поделилась своими впечатлениями Виктория.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47193/