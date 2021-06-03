Программа «Росток» запускает в Озерске летнюю программу-интенсив для подростков

В течение месяца в онлайн-лагере примут участие 50 ребят в возрасте от 10 до 16 лет. В процессе прохождения интенсива они смогут получить востребованные во взрослой жизни компетенции и навыки, определиться с выбором будущей профессии. Осознанный подход к обучению IT-технологиям лежит в основе курса, который благодаря экспертам академии ШАГ с 20-летним стажем преподавания будет интересным и результативным. Чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому участнику, ребята будут распределены по группам, соответствующим уровню их подготовки. Продолжительность курса для каждой группы составит 10 дней.
– Работа с подростками является одним из важнейших направлений программы «Росток», которое нацелено на расширение их кругозора, духовно-нравственное воспитание, содействие в подготовке ребят переходного возраста к взрослому будущему. Кроме того, как показал опыт прошедшего года, в мире возрастает роль дистанционных форм обучения, а онлайн-пространство становится для подростков не просто инструментом, а средой обитания. Я уверенна, что онлайн летний компьютерный лагерь станет для них отличной образовательной и комьюнити-площадкой, а также отправной точкой в вопросах самоопределения и выбора будущей профессии! – комментирует куратор духовно-просветительской программы «Росток» Ольга Стебунова.
На занятиях подростки научатся создавать сайты, компьютерные игры, виртуальную реальность, монтировать и обрабатывать медиа-файлы, моделировать 3D объекты. Курс позволит получить не только глубокие профильные знания, но и развивать soft skills, научиться понимать поставленные задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде, что готовит хорошую почву для продолжения образования в выбранной сфере.
– Цифровизация набирает все большую популярность и, безусловно, требует от человека навыка владения высокотехнологичными устройствами. Стоит отметить, что сегодня государство и бизнес делают серьезную ставку на развитие ИТ в нашей стране, и чтобы это осуществить, необходимо большое количество специалистов в этой области. А для того, чтобы привлечь выпускников школ к работе в ИТ-сфере, необходимо еще на этапе обучения в школе помочь с самоопределением и научить их базовым навыкам программирования, – комментирует директор челябинского филиала Академии Шаг Регина Тимофеева.
Реализовать полученные знания на практике подростки смогут на базе медиастудии, которую открывает Культурно-досуговый центр города Озерска. Совместно с программой «Росток» для участников пройдут мастер-классы с участием профессиональных тележурналистов, операторов, фотографов ведущих информационных агентств Урала. В рамках работы медиастудии самые активные подростки также познакомятся с работой крупного регионального медиахолдинга, а также получат полезные подарки – например, подписки на специальные обучающие интернет-ресурсы.
Справочно:
Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в городе Озерске с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке уроженца Озерска, мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова и включает ряд масштабных социокультурных и образовательных мероприятий для детей и подростков. Программа «Росток» в социальных сетях: https://instagram.com/rostok_ozersk и https://vk.com/rostok_ozersk
Международная компьютерная академия ШАГ готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров, которых нельзя заменить искусственным интеллектом с 1999 года. По окончании обучения студенты получают международный диплом Компьютерной Академии «ШАГ».
Информация пресс-службы Группы компаний Римера.
Фото Александра Абросимова и пресс-службы Группы компаний Римера.
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Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа