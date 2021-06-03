По 10 тыс. рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста – теперь он распространяется и на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет.

Президент Владимир Путин провел совещание с членами кабмина, во время которого заслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о выполнении поручений по выплате социальных пособий. Она сообщила, что проект указа главы государства о выплатах школьникам уже готовится. Прием заявлений начнется 15 июля.

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года?» – спросил Путин.

Голикова ответила, что эту позицию уже скорректировали.

«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – резюмировал Путин.

Установить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники, Путин предложил в своем послании Федеральному собранию.

Голикова также сообщила, что получателями этой выплаты станут 19,5 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тыс. рублей была только для семей, детям в которых шесть лет исполнилось до марта текущего года.

https://dostup1.ru/society/Po-10-tys-rubley-poluchat-semi-gde-deti-poydut-v-shkolu-s-6-let_137678.html