Первая летняя афиша!

Май уже как будто отдал всё летнее тепло, и июнь встречает нас прохладой и дождями...

Но культурные площадки Озёрска и области уже перешли на летний график работы!

Что ждёт нас в эти выходные, а также последующие - все ответы в нашей АФИШЕ!

Озёрск

Все выходные:

ПКиО, Лодочная станция

Пятница, 4-ое июня

17-00, Детский парк

Развлекательная программа «Ура! Зажигает детвора!». Гостей праздника порадуют яркие творческие выступления, веселые игры, призы, конкурс рисунков на асфальте «МелFest», а также благотворительная акция «Игрушка – в добрые руки», где каждый желающий может принести свою игрушку и подарить её или обменять на другую.

Суббота, 5-ое июня

С 11 до 16-00 глк "Егоза"

Хорошая и уже официально-официальная новость от Комплекса Егоза / Кыштым и Байк Парк Егоза:

теперь мы работаем каждую субботу лета с 11:00 до 16:00!

Для зачисления подъёмов принимаются ски-пассы зимней Егозы.

Воскресенье, 6-ое июня

12-00 Летний театр в ПКиО

"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса. Интерактивное представление (6+)

18-00 Летний театра в ПКиО

«Персидская сирень» Н.Коляда. История из жизни (12+)

Челябинск и область

4 и 5 июня, Парк Гагарина

4 июня (пт) на площадке у фонтана пройдет открытие летнего фестиваля уличного кино, а 5 июня (сб) на площадке Летнего театра стартует новый проект "Кино в парке", с уже полюбившимися зрителями картинами советского союза.

Фестиваль уличного кино - это показы короткого метра молодых или начинающих режиссеров в "камерной" обстановке у фонтана парка Гагарина, общение с актерами и самими режиссерами.

Дата: каждая пятница. Время: 22.00

Дата: каждая суббота. Время: 22.00

В эту субботу мы смотрим легендарную коллекцию Мосфильма и открываем сезон с к/ф "Курьер" 1986г.

Суббота, 5-ое июня

Заповедник "Аркаим": «Аркаим» впервые пригласит посетителей на «Ночь географии». В 19:00 на сцене туристического лагеря у подножия горы Шаманки состоится лекция геолога, члена Русского географического общества Аркадия Шохина «Геологические летописи Аркаимской долины».

Ученый расскажет об еще одной уникальной особенности Аркаима – геологическом строении.

Всё лето в Челябинске:

Кино на свежем воздухе и танцевальные вечера: летний сезон-2021 в челябинских парках

Картинг в Горсаду Пушкина

В городском саду им. Пушкина сейчас идет реконструкция детского парка «У Лукоморья». На территории парка заменят часть аттракционов, а также построят проходную зону от улицы Цвиллинга к театру им. Наума Орлова. Когда завершится реконструкция, обещали сообщить позже.

Интересно, что в этом году на территории парка открылся картинг-центр — год назад центр не работал из-за ограничений по коронавирусу. Кроме того, сейчас в парке готовятся к пушкинскому балу, который пройдет 5 июня, и параллельно планируют проводить мастер-классы по танго. Подробнее о расписании мастер-классов лучше уточнить в группе парка.

Рок-концерты на Кировке

Каждую неделю на Кировке решили проводить рок-концерты. Музыканты челябинской кавер-группы «Наши» выступают на сцене у Главпочтамта по субботам с шести вечера и играют российские хиты.

Помимо них в четверг и пятницу гости смогут услышать артистов объединения «Музыкальный Челябинск». Ребята обычно играют не на сцене, а прямо на пешеходной улице, чтобы быть ближе к своим слушателям.

Зарядка со звездой в Саду Победы

В этом году там открылся новый аттракцион — тематический парк «Земля драконов». Организаторы площадки установили в парке фигуры драконов из популярных фильмов и мультфильмов. Фигуры умеют двигаться и рычать на посетителей. Билет для взрослого стоит 200 рублей, на ребенка с 3 до 10 лет 150 рублей, а вход малышам до 3 лет бесплатно.

Администрация парка подготовила еженедельную программу для гостей. Каждый вторник в кафе "В теньке «проводят танцы для пенсионеров с 16:00, по пятницам в 16:00 на театральной площади играет духовой оркестр, а утром в субботу в 11:00 проводят зарядку с челябинскими звездами спорта.

Кино и духовой оркестр в парке Гагарина

Уже с 1 июня в парке начнет работать летний кинотеатр. По субботам горожане смогут бесплатно посмотреть советскую киноклассику: в программе фильмы «Невероятные приключение итальянцев в России», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старики-разбойники», «Мой ласковый и нежный зверь», «Жестокий роман», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказка о Царе Салтане». Ссылка на расписание скоро появится в сообществе парка.

В субботу и воскресенье на сцене Летнего театра все лета будут проводить музыкально-танцевальные вечера для пенсионеров «Для тех кому за...». В субботу с 16:00 до 18:00 бабушек и дедушек приглашают повальсировать под живой вокал, а в воскресенье в это же время для танцоров играет духовой оркестр.

Помимо этого в парке стартовала серия бесплатный тренировок по Zumba. Занятия проводят по воскресеньям в 19:00 там же у Летнего театра.

Скрипач в парке Валентины Терешковой

Все лето в парке Терешковой посетители смогут слушать живую скрипку. По четвергам с 17:00 скрипач Николай Иванов исполняет под аккомпанемент фортепиано русские романсы. В воскресенье гостей тоже ждет живая музыка, но вместо романсов Николай с 16:00 до 18:00 исполняет джазовую и танцевальную музыку.

Батут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко

Аттракционы в парке «Металлург» работают в обычном режиме, есть и новинки. В этом году на территории парка установили большой батут «Подводный мир».

В «Доме аквариум» сотрудники библиотеки № 1 проводят викторины для детей и их родителей. Викторины приурочены к различным праздникам, поэтому вопросы посвящены теме дня. Например, в День России гости смогут проверить свои знания об истории страны. Викторины проводят на первом этаже «Дома Аквариум» по выходным в 13:00.

С 1 июня в парке на воркаут-площадке начнутся зарядки с тренером спортивной школы «Буревестник». Занятия планируют проводить в утренние часы по понедельникам, средам и пятницам. Вместе с ними хотят организовать тренировке по Zumba и спортивной ходьбе.

Материал подготовила Александра Лебедева.