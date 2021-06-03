Первая летняя афиша!

Май уже как будто отдал всё летнее тепло, и июнь встречает нас прохладой и дождями...
Но культурные площадки Озёрска и области уже перешли на летний график работы!
Что ждёт нас в эти выходные, а также последующие - все ответы в нашей АФИШЕ!
Озёрск
Все выходные:
ПКиО, Лодочная станция
Пятница, 4-ое июня
17-00, Детский парк
Развлекательная программа «Ура! Зажигает детвора!». Гостей праздника порадуют яркие творческие выступления, веселые игры, призы, конкурс рисунков на асфальте «МелFest», а также благотворительная акция «Игрушка – в добрые руки», где каждый желающий может принести свою игрушку и подарить её или обменять на другую.
Суббота, 5-ое июня
С 11 до 16-00 глк "Егоза"
Хорошая и уже официально-официальная новость от Комплекса Егоза / Кыштым и Байк Парк Егоза:
теперь мы работаем каждую субботу лета с 11:00 до 16:00!
Для зачисления подъёмов принимаются ски-пассы зимней Егозы.
Воскресенье, 6-ое июня
12-00 Летний театр в ПКиО
"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса. Интерактивное представление (6+)
18-00 Летний театра в ПКиО
«Персидская сирень» Н.Коляда. История из жизни (12+)
Челябинск и область
4 и 5 июня, Парк Гагарина
4 июня (пт) на площадке у фонтана пройдет открытие летнего фестиваля уличного кино, а 5 июня (сб) на площадке Летнего театра стартует новый проект "Кино в парке", с уже полюбившимися зрителями картинами советского союза.
Фестиваль уличного кино - это показы короткого метра молодых или начинающих режиссеров в "камерной" обстановке у фонтана парка Гагарина, общение с актерами и самими режиссерами.
Дата: каждая пятница. Время: 22.00
Дата: каждая суббота. Время: 22.00
В эту субботу мы смотрим легендарную коллекцию Мосфильма и открываем сезон с к/ф "Курьер" 1986г.
Суббота, 5-ое июня
Заповедник "Аркаим": «Аркаим» впервые пригласит посетителей на «Ночь географии». В 19:00 на сцене туристического лагеря у подножия горы Шаманки состоится лекция геолога, члена Русского географического общества Аркадия Шохина «Геологические летописи Аркаимской долины».
Ученый расскажет об еще одной уникальной особенности Аркаима – геологическом строении.
Всё лето в Челябинске:
Кино на свежем воздухе и танцевальные вечера: летний сезон-2021 в челябинских парках
Картинг в Горсаду Пушкина
В городском саду им. Пушкина сейчас идет реконструкция детского парка «У Лукоморья». На территории парка заменят часть аттракционов, а также построят проходную зону от улицы Цвиллинга к театру им. Наума Орлова. Когда завершится реконструкция, обещали сообщить позже.
Интересно, что в этом году на территории парка открылся картинг-центр — год назад центр не работал из-за ограничений по коронавирусу. Кроме того, сейчас в парке готовятся к пушкинскому балу, который пройдет 5 июня, и параллельно планируют проводить мастер-классы по танго. Подробнее о расписании мастер-классов лучше уточнить в группе парка.
Рок-концерты на Кировке
Каждую неделю на Кировке решили проводить рок-концерты. Музыканты челябинской кавер-группы «Наши» выступают на сцене у Главпочтамта по субботам с шести вечера и играют российские хиты.
Помимо них в четверг и пятницу гости смогут услышать артистов объединения «Музыкальный Челябинск». Ребята обычно играют не на сцене, а прямо на пешеходной улице, чтобы быть ближе к своим слушателям.
Зарядка со звездой в Саду Победы
В этом году там открылся новый аттракцион — тематический парк «Земля драконов». Организаторы площадки установили в парке фигуры драконов из популярных фильмов и мультфильмов. Фигуры умеют двигаться и рычать на посетителей. Билет для взрослого стоит 200 рублей, на ребенка с 3 до 10 лет 150 рублей, а вход малышам до 3 лет бесплатно.
Администрация парка подготовила еженедельную программу для гостей. Каждый вторник в кафе "В теньке «проводят танцы для пенсионеров с 16:00, по пятницам в 16:00 на театральной площади играет духовой оркестр, а утром в субботу в 11:00 проводят зарядку с челябинскими звездами спорта.
Кино и духовой оркестр в парке Гагарина
Уже с 1 июня в парке начнет работать летний кинотеатр. По субботам горожане смогут бесплатно посмотреть советскую киноклассику: в программе фильмы «Невероятные приключение итальянцев в России», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старики-разбойники», «Мой ласковый и нежный зверь», «Жестокий роман», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказка о Царе Салтане». Ссылка на расписание скоро появится в сообществе парка.
В субботу и воскресенье на сцене Летнего театра все лета будут проводить музыкально-танцевальные вечера для пенсионеров «Для тех кому за...». В субботу с 16:00 до 18:00 бабушек и дедушек приглашают повальсировать под живой вокал, а в воскресенье в это же время для танцоров играет духовой оркестр.
Помимо этого в парке стартовала серия бесплатный тренировок по Zumba. Занятия проводят по воскресеньям в 19:00 там же у Летнего театра.
Скрипач в парке Валентины Терешковой
Все лето в парке Терешковой посетители смогут слушать живую скрипку. По четвергам с 17:00 скрипач Николай Иванов исполняет под аккомпанемент фортепиано русские романсы. В воскресенье гостей тоже ждет живая музыка, но вместо романсов Николай с 16:00 до 18:00 исполняет джазовую и танцевальную музыку.
Батут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко
Аттракционы в парке «Металлург» работают в обычном режиме, есть и новинки. В этом году на территории парка установили большой батут «Подводный мир».
В «Доме аквариум» сотрудники библиотеки № 1 проводят викторины для детей и их родителей. Викторины приурочены к различным праздникам, поэтому вопросы посвящены теме дня. Например, в День России гости смогут проверить свои знания об истории страны. Викторины проводят на первом этаже «Дома Аквариум» по выходным в 13:00.
С 1 июня в парке на воркаут-площадке начнутся зарядки с тренером спортивной школы «Буревестник». Занятия планируют проводить в утренние часы по понедельникам, средам и пятницам. Вместе с ними хотят организовать тренировке по Zumba и спортивной ходьбе.
Материал подготовила Александра Лебедева.