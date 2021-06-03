Ремонт Озерского шоссе может начаться уже в этом году

Напомним, что градообразующее предприятие приступило к карточному ремонту дорог 11 мая, сейчас он в самом разгаре. Уже выполнен ремонт отдельных участков дорог в посёлке Новогорный и в посёлке Метлино. В Озерске отремонтирован большой участок дороги на ул. Блюхера, а также на Комсомольском проезде и Советском переулке, в настоящее время идут работы на ул. Набережной и на ул. Матросова. Общая протяжённость ремонтируемого участка на ул. Матросова более 700 метров, ширина дорожного полотна – 9 метров. Задействована техника: трактор, асфальтоукладчик, два катка, восемь единиц самосвальной техники.
– В этом году в округе на карточный ремонт дорог направлено порядка 50 млн рублей, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Мы выражаем благодарность нашему социальному партнёру ФГУП «ПО «Маяк», поскольку градообразующее предприятие берёт на себя огромный объём работ, обеспечивает качественным асфальтом, а также берёт на себя и гарантийные обязательства. «Маяк» работает качественно, по графику, все вопросы решаются в рабочем порядке. Эта слаженная работа идёт уже не первый год. В стадии решения и вопрос с капремонтом Озерского шоссе. Если решится положительно – отремонтируем полностью за два года, подготовительная работа к этому проделана огромная.
– Дорога не видела хорошего ремонта минимум лет 20, скоро она преобразится. И если раньше тут латали ямки, ставили недолговечные заплатки, то теперь новым будет всё покрытие на 700-метровом участке. Это одно из самых важных условий комфортного проживания в округе – хорошие дороги. Мы здесь живём, и сами хотим ездить по отремонтированным дорогам, и чтобы жители и приезжающие в город гости получали удовольствие от поездки, – отметил Михаил Похлебаев.
Далее работы будут продолжены на ул. Октябрьской.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа