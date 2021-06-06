Новости с Александрой Лебедевой (06.06.2021 г)

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе штраф на 100 тыс. рублей, выписанный предприятию из Озерска (Челябинская область) за фальсификацию масла, – до этого аналогичное решение выносили суды первой и апелляционной инстанций Подробнее
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2021 № 859 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2021 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: Подробнее
АСИ объявило конкурс социальных проектов для школьников, победители которого получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек» на тематическую смену и станут участниками образовательной программы КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ Подробнее