Штраф предприятию из Озёрска на 100 тыс. руб. за подделку масла остался в силе.

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе штраф на 100 тыс. рублей, выписанный предприятию из Озерска (Челябинская область) за фальсификацию масла, – до этого аналогичное решение выносили суды первой и апелляционной инстанций.

Как сообщили в ведомстве, в середине мая прошлого года в Амурской области прошел мониторинг безопасности продуктов, и на экспертизу взяли пробу сливочного масла «Крестьянское», произведенного предприятием ООО «Росмол».

«По результатам лабораторных испытаний в образцах продукции выявили значительное превышение показателей жировой фазы масла и обнаружен консервант – сорбиновая кислота, что говорило о фальсификации масла жирами немолочного происхождения и использовании консервантов. Предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение двух технических регламентов Таможенного союза о безопасности продуктов и оштрафовали на 100 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Однако производитель не согласился с назначенным наказанием и обратился сначала в Арбитражный суд Челябинской области, затем в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и, наконец, в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой об отмене судебных актов. Но он также отказал предприятию в удовлетворении заявленных требований.

Решение суда вступило в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Shtraf-predpriyatiyu-iz-Ozerska-na-100-tys-za-poddelku-masla-ostalsya-v-sile_137792.html