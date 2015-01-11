«Пушкинский квартирник» порадовал почитателей великого поэта

Гостей вечера поприветствовали заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков и заместитель директора ЦБС Елена Воротилова.
Заслуженный артист России Николай Скрябин, журналист Светлана Гурина, представители творческой интеллигенции Озерска, гости из Екатеринбурга читали любимые стихи А. Пушкина и посвящали ему свои поэтические строки.
- Литературное творчество Александра Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем его. Ко дню рождения великого русского поэта приурочен и не менее великий праздник – День русского языка. Я считаю, это символично и важно, - подчеркнул Андрей Кузнеченков.
Гости побывали во всех комнатах-площадках «квартирника». «Гардеробная» встретила гостей выставкой женских головных уборов разных эпох, предметами быта русского народа. Экспонаты были предоставлены музеем Детского эколого-биологического центра (руководитель Галина Фигурина).
«Детская» удивила и порадовала новой куклой А.С. Пушкина, участники вечера послушали миниатюру-диалог режиссера театра кукол «Золотой петушок» Дмитрия Ерохина.
В «Домашней библиотеке» прошла театральная читка сказок А.С. Пушкина «Жених» и «Медведиха» в исполнении актрисы театра «Наш дом» Ольги Литвинцевой, заведующей отделом «Юность» Светланы Кузиной, концертмейстер - педагог ДМШ № 1 Ирина Григорьева.
«Гостиная» принимала поэтов творческого объединения КСП «Парус» из Снежинска, несколько произведений исполнил з.а. России, актер театра "Наш дом" Вохобжон Азимов. «Лаборатория слова» прошла в «Кабинете» с участниками литературного объединения «РАЙские яблоки», руководитель Маргарита Шакирова. «Музыкальный салон» принял гостей и студентов Озерского государственного колледжа искусств, продемонстрировавших «Творческое ассорти".
По словам организаторов мероприятия, каждый, кто помог в подготовке «Пушкинского квартирника», заслуживает искренних слов благодарности.
Фото Александра Хаснулина, Владимира Чиркова, Владимира Зеленова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа