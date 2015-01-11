«Пушкинский квартирник» порадовал почитателей великого поэта

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг информацию о принудительной вакцинации россиян от коронавируса. Такие слухи появились после того, как на обсуждение парламентариев вынесли законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок Подробнее