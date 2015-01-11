Летний сезон в «Орлёнке» стартовал

С 6 июня в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» началась первая смена летней кампании 2021 года. После годовалой разлуки с первой же встречи, игры и мероприятия было полное ощущение радости от нахождения в «Орленке»/

В первый день смены 169 ребят познакомились друг с другом, с вожатыми и воспитателями. После знакомства вся дружина отправилась заполнять личный «пионерский дневник» и отвечать на вопросы об истории лагеря «Орленок». Каждый отряд, используя собственную смекалку, «добывал» ответы, зашифрованные в QR-кодах.

Завершением первого дня стал «ТikТok вечерок», где ребята познакомились с модными течениями культуры и медиасреды. Показывая знания медиатрендов, каждый отряд смог заработать бонусные наклейки.

В течение всех дней ребята активно готовились к предстоящей торжественной линейке, посвященной открытию смены. Все творческие силы детей и педагогического состава были направлены на создание актуальных программе смены названий и девизов, а репетиции танцев и песен проходили с самого утра. Яркий праздник уже на третий день смены помог раскрыть и реализовать творческие возможности детей из разных отрядов.

Помимо развлекательных мероприятий, дети, приехавшие в «Орленок», смогут не только оздоровиться, повеселиться и найти новых друзей, в течение всей смены орлята будут коллективно действовать как «медиаотряд», в котором будут свои редакторы, фотографы, иллюстраторы. Каждый ребенок узнает об актуальных и интересных особенностях медиа и IT-сферы.

На сегодняшний день в каждом отряде состоялось первое занятие специального курса «Медиаотряд», программа и продолжительность занятий которого составлены в соответствии с возрастом и интересами детей.

Каждый день в «Орленке» наполнен событиями. С открытием смены и «Юниады» нас ждет еще больше спортивных, интеллектуальных и развлекательных мероприятий.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47328/