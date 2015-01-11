ЗОЛ «Звездочка»: Зажигая себя – ты зажигаешь сердца других

Лето – это отдых. Лето – это новые яркие эмоции и непередаваемые впечатления. А что может быть лучше, чем лето, проведенное в детском лагере?.

С 6 июня свои двери для мальчишек и девчонок открыл детский лагерь «Звездочка». Тема смены – «Время путешествий», вы скажете, что ничего особенного, а мы скажем, что за эти три дня успели отправиться в познавательное путешествие по маршрутам лагеря, провести большую работу по выбору президента сообщества путешественников, познакомиться с традициями и историей нашего самого любимого и яркого лагеря -«Звездочка».

Детское самоуправление – это неотъемлемая часть нашей внутренней жизни. Ведь, кто как ни дети могут предложить новое видение уже привычных вещей. Предложить новые формы проведения, как внутри отрядных, так и общелагерных мероприятий. Тандем ребенок-взрослый – это симбиоз инициативы и мудрости, который позволяет построить интересную и яркую жизнь в течение всей смены.

Линейка открытия стала еще одним ключевым мероприятием, на котором дети в сопровождении воспитателей и вожатых поздравили сотрудников «Звездочки» с началом первой лагерной смены, и, конечно же, под гимн России шагнули в мир большого путешествия и новых открытий.

Вожатый – это особенная категория людей, вожатый – это искра, которая пробуждает детские сердца и дает им заряд сумасшедшей энергии и, поверьте, наши вожатые самые лучшие. Поэтому логическим завершением сегодняшнего дня, стал концерт вожатых, который с таким не терпением ждали дети! Зажигая себя – ты зажигаешь сердца других.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47326/