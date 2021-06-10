2021-06-11YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Округ готов предоставить инвесторам благоприятные условия для бизнеса 11 июня в Озерске состоялся круглый стол на тему: «ТОСЭР «Озерск»: новые возможности для бизнеса в регионе». Цель круглого стола – заинтересовать бизнес инвестиционными возможностями и привлечь резидентов на площадки ТОСЭР.

Делегация Челябинского регионального отделения российского союза предпринимателей нового поколения "Деловая Россия" посетила Озерск впервые. Познакомиться с Озерским городским округом приехали более десяти представителей бизнес сообщества региона. Круглый стол в администрации стал отправной точкой делового визита. С приветственным словом к гостям обратился глава округа Евгений Щербаков. Он рассказал участникам круглого стола о славной истории создания Озерска, о его значении в судьбе страны, коротко представил информацию о том, как живёт округ сегодня. Глава выразил надежду на то, что в ходе делового визита возникнут общие точки соприкосновения, у сторон появятся предложения о сотрудничестве, и, если будет заинтересованность в продвижении каких-либо проектов, то округ всегда открыт к диалогу.

Круглый стол был призван заинтересовать бизнес инвестиционными возможностями моногорода и привлечь резидентов зайти на территорию опережающего социально экономического развития (ТОСЭР).

Заместитель главы округа Ольга Уланова продемонстрировала презентацию об округе и непосредственно о площадках ТОСЭР. Она отметила, что статус моногорода даёт бизнесу определённые преференции. Особое внимание уделила озерской площадке ТОСЭР. Пояснила, что она была создана 6 февраля 2018 года на период семьдесят лет, расположена площадка на двух кадастровых кварталах общей площадью 14 тысяч гектаров, как в черте города, так и за его пределами (в посёлке Новогорный). ТОСЭР предусматривает в настоящее время 25 видов экономической деятельности. Так называемый «входной билет» на территорию опережающего развития – это инвестиции не менее 5 млн рублей и новые рабочие места на срок не менее десяти лет. Ольга Уланова подробно рассказала о промышленной площадке посёлка Новогорный, обратив внимание на удачное расположение округа относительно двух областных центров - Челябинска и Екатеринбурга.

Отметим, что в дискуссии принял участие директор приборно-механического завода «Маяка» Константин Захаров, который ранее входил в состав регионального отделения «Деловой России». Он также выступил перед своими бывшими и нынешними коллегами, отметив, что рад стать связующим звеном между предпринимателями Челябинска и Озерским городским округом, который сегодня он может назвать уникальным и одним из наиболее привлекательных городов для жизни. Кроме того, перед участниками круглого стола выступил генеральный директор ООО «Эра» Родион Ермолаев, который в настоящее время уже является резидентом ТОСЭР Озерск.

Программа визита в Озерск также включала посещение площадки ТОСЭР непосредственно на территории ФГУП «ПО «Маяк» и посещение музея градообразующего предприятия.

Справочно:

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» создана в 2001 году. В настоящее время в предпринимательское объединение входят 71 региональное и 75 отраслевых отделений. Функцию постоянно действующего руководящего органа «Деловой России» исполняет Генеральный совет.

Это союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе нашей экономики: в машиностроении, строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере финансовых услуг, информационных технологий и многих других.

Стратегическая цель организации - в партнерском диалоге с обществом и властью добиться развития России как демократической страны с современной диверсифицированной рыночной экономикой, развитым многочисленным бизнесом и сильным государством, обеспечивающим эффективное развитие и порядок в стране.

Содействовать формированию и реализации экономической политики государства, нацеленной на создание благоприятных условий для развития предпринимательства, частной инициативы, конкуренции как средства достижения общей стратегической цели — повышения уровня жизни её граждан на основе экономического роста.

Челябинское региональное отделение "Деловой России" - это организация, которая поддерживает инициативы в области предпринимательства, объединяя активных представителей бизнеса и успешно сотрудничая с органами власти и предприятиями региона.

Благодаря постоянному диалогу с государством и обществом, многие из идей «Деловой России» уже нашли воплощение в жизни, но ещё большему числу только предстоит реализоваться.



Информация предоставлена: Делегация Челябинского регионального отделения российского союза предпринимателей нового поколения "Деловая Россия" посетила Озерск впервые. Познакомиться с Озерским городским округом приехали более десяти представителей бизнес сообщества региона. Круглый стол в администрации стал отправной точкой делового визита. С приветственным словом к гостям обратился глава округаОн рассказал участникам круглого стола о славной истории создания Озерска, о его значении в судьбе страны, коротко представил информацию о том, как живёт округ сегодня. Глава выразил надежду на то, что в ходе делового визита возникнут общие точки соприкосновения, у сторон появятся предложения о сотрудничестве, и, если будет заинтересованность в продвижении каких-либо проектов, то округ всегда открыт к диалогу.Круглый стол был призван заинтересовать бизнес инвестиционными возможностями моногорода и привлечь резидентов зайти на территорию опережающего социально экономического развития (ТОСЭР).Заместитель главы округапродемонстрировала презентацию об округе и непосредственно о площадках ТОСЭР. Она отметила, что статус моногорода даёт бизнесу определённые преференции. Особое внимание уделила озерской площадке ТОСЭР. Пояснила, что она была создана 6 февраля 2018 года на период семьдесят лет, расположена площадка на двух кадастровых кварталах общей площадью 14 тысяч гектаров, как в черте города, так и за его пределами (в посёлке Новогорный). ТОСЭР предусматривает в настоящее время 25 видов экономической деятельности. Так называемый «входной билет» на территорию опережающего развития – это инвестиции не менее 5 млн рублей и новые рабочие места на срок не менее десяти лет. Ольга Уланова подробно рассказала о промышленной площадке посёлка Новогорный, обратив внимание на удачное расположение округа относительно двух областных центров - Челябинска и Екатеринбурга.Отметим, что в дискуссии принял участие директор приборно-механического завода «Маяка», который ранее входил в состав регионального отделения «Деловой России». Он также выступил перед своими бывшими и нынешними коллегами, отметив, что рад стать связующим звеном между предпринимателями Челябинска и Озерским городским округом, который сегодня он может назвать уникальным и одним из наиболее привлекательных городов для жизни. Кроме того, перед участниками круглого стола выступил генеральный директор ООО «Эра», который в настоящее время уже является резидентом ТОСЭР Озерск.Программа визита в Озерск также включала посещение площадки ТОСЭР непосредственно на территории ФГУП «ПО «Маяк» и посещение музея градообразующего предприятия.Общероссийская общественная организациясоздана в 2001 году. В настоящее время в предпринимательское объединение входят 71 региональное и 75 отраслевых отделений. Функцию постоянно действующего руководящего органа «Деловой России» исполняет Генеральный совет.Это союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе нашей экономики: в машиностроении, строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере финансовых услуг, информационных технологий и многих других.Стратегическая цель организации - в партнерском диалоге с обществом и властью добиться развития России как демократической страны с современной диверсифицированной рыночной экономикой, развитым многочисленным бизнесом и сильным государством, обеспечивающим эффективное развитие и порядок в стране.Содействовать формированию и реализации экономической политики государства, нацеленной на создание благоприятных условий для развития предпринимательства, частной инициативы, конкуренции как средства достижения общей стратегической цели — повышения уровня жизни её граждан на основе экономического роста.Челябинское региональное отделение "Деловой России" - это организация, которая поддерживает инициативы в области предпринимательства, объединяя активных представителей бизнеса и успешно сотрудничая с органами власти и предприятиями региона.Благодаря постоянному диалогу с государством и обществом, многие из идей «Деловой России» уже нашли воплощение в жизни, но ещё большему числу только предстоит реализоваться.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-11YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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