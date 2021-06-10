2021-06-11YEKT12:00:00 | Новости Городские новости 12 июня - День России

Уважаемые жители Озерского городского округа!





Поздравляем вас с Днем России!

С каждым годом этот праздник становится все более значимым как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии. Это праздник каждого человека, который ощущает себя гражданином нашей страны.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан. Непростой период самоизоляции показал, что Россияне готовы помогать друг другу и делиться самым необходимым, что мы единая сплоченная страна, жители которой разделяют общие ценности.

Озерск не зря называют городом атомщиков, а наше градообразующее предприятие "атомным сердцем" России. «Маяк» стоял у истоков создания ядерного щита страны, на годы вперёд гарантировал нашей стране период мирного развития и сегодня обеспечивает безопасность государства. Здесь живут трудолюбивые, сильные и мужественные люди, благодаря труду которых развивается не только Озерский городской округ, но и Челябинская область и, конечно же, Россия.

В этот праздничный день особые слова признательности мы выражаем нашим уважаемым ветеранам, особенно – участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта. Они являются духовной опорой и нравственным примером для всех, кто гордится героической историей страны, строит настоящее, с оптимизмом смотрит в будущее России.

В истории нашей страны были не простые периоды, но Россия всегда успешно преодолевала все препятствия. Самостоятельность и право свободного выбора – это именно те ценности, которые гарантируют успешное развитие страны и благополучие граждан.

В День России желаем всем мира, добра, благополучия, единения. Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков





Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер





Уважаемые земляки!





Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всю нашу огромную и многонациональную страну с ее вековыми традициями, богатым историческим и культурным наследием, мощным социально-экономическим потенциалом.

Южный Урал вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда не подводили ее, с честью выполняли важные государственные задачи в мирное и военное время. И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими великими предками, их свершениями и победами.

Пусть нашими общими усилиями Челябинская область и Россия становятся сильнее и крепче, а главными ориентирами в жизни всегда будут любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше.

В День России желаю всем южноуральцам счастья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Родины!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер



Информация предоставлена: С каждым годом этот праздник становится все более значимым как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии. Это праздник каждого человека, который ощущает себя гражданином нашей страны.В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан. Непростой период самоизоляции показал, что Россияне готовы помогать друг другу и делиться самым необходимым, что мы единая сплоченная страна, жители которой разделяют общие ценности.Озерск не зря называют городом атомщиков, а наше градообразующее предприятие "атомным сердцем" России. «Маяк» стоял у истоков создания ядерного щита страны, на годы вперёд гарантировал нашей стране период мирного развития и сегодня обеспечивает безопасность государства. Здесь живут трудолюбивые, сильные и мужественные люди, благодаря труду которых развивается не только Озерский городской округ, но и Челябинская область и, конечно же, Россия.В этот праздничный день особые слова признательности мы выражаем нашим уважаемым ветеранам, особенно – участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта. Они являются духовной опорой и нравственным примером для всех, кто гордится героической историей страны, строит настоящее, с оптимизмом смотрит в будущее России.В истории нашей страны были не простые периоды, но Россия всегда успешно преодолевала все препятствия. Самостоятельность и право свободного выбора – это именно те ценности, которые гарантируют успешное развитие страны и благополучие граждан.В День России желаем всем мира, добра, благополучия, единения. Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков.Этот праздник объединяет всю нашу огромную и многонациональную страну с ее вековыми традициями, богатым историческим и культурным наследием, мощным социально-экономическим потенциалом.Южный Урал вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда не подводили ее, с честью выполняли важные государственные задачи в мирное и военное время. И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими великими предками, их свершениями и победами.Пусть нашими общими усилиями Челябинская область и Россия становятся сильнее и крепче, а главными ориентирами в жизни всегда будут любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше.В День России желаю всем южноуральцам счастья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Родины!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-11YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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