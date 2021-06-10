12 июня - День России

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Поздравляем вас с Днем России!
С каждым годом этот праздник становится все более значимым как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии. Это праздник каждого человека, который ощущает себя гражданином нашей страны.
В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан. Непростой период самоизоляции показал, что Россияне готовы помогать друг другу и делиться самым необходимым, что мы единая сплоченная страна, жители которой разделяют общие ценности.
Озерск не зря называют городом атомщиков, а наше градообразующее предприятие "атомным сердцем" России. «Маяк» стоял у истоков создания ядерного щита страны, на годы вперёд гарантировал нашей стране период мирного развития и сегодня обеспечивает безопасность государства. Здесь живут трудолюбивые, сильные и мужественные люди, благодаря труду которых развивается не только Озерский городской округ, но и Челябинская область и, конечно же, Россия.
В этот праздничный день особые слова признательности мы выражаем нашим уважаемым ветеранам, особенно – участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта. Они являются духовной опорой и нравственным примером для всех, кто гордится героической историей страны, строит настоящее, с оптимизмом смотрит в будущее России.
В истории нашей страны были не простые периоды, но Россия всегда успешно преодолевала все препятствия. Самостоятельность и право свободного выбора – это именно те ценности, которые гарантируют успешное развитие страны и благополучие граждан.
В День России желаем всем мира, добра, благополучия, единения. Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков.
Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всю нашу огромную и многонациональную страну с ее вековыми традициями, богатым историческим и культурным наследием, мощным социально-экономическим потенциалом.
Южный Урал вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда не подводили ее, с честью выполняли важные государственные задачи в мирное и военное время. И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими великими предками, их свершениями и победами.
Пусть нашими общими усилиями Челябинская область и Россия становятся сильнее и крепче, а главными ориентирами в жизни всегда будут любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше.
В День России желаю всем южноуральцам счастья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Родины!
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа