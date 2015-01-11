Информация поисково-спасательной службы о купальном сезоне

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:
места массового отдыха на воде:
пляж «Нептун» — ул. Архипова, в районе дома № 6;
пляж «Колибри — в городском парке культуры и отдыха — ул. Парковая в районе дома № 1;
пляж «Молодежный» — ул. Бажова, в районе дома № 28;
пляж «Дальний» — ул. Иртяшская, в районе дома № 7.
Режим работы пляжей:
среда-воскресенье с 11.00 до 19.00;
понедельник – вторник – выходные дни.
Обращайте также внимание на цвета флагов, вывешенных на пляжах в зависимости от погодных условий:
желтый флаг – купаться разрешено,
черный шар – купаться запрещено.