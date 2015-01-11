Мотивация к вакцинации: на Южном Урале будут стимулировать не только граждан, но и территории

Дополнительный выходной – гражданам, спецстатус – территориям: власти Челябинской области ищут способы увеличить темпы вакцинации от ковида. В ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд инициатив.

Напомним, в России продолжает действовать указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии, и руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми. Так, в Челябинской области территориям с лучшими темпами вакцинации присвоят статус свободных от ковида. «Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от ковида. Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты», – сказал на заседании оперативного штаба глава региона Алексей Текслер.

Кроме того, он предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19. А поскольку прививки требуется две, следовательно, и дополнительных выходных тоже будет два – после каждого этапа вакцинации.

«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и естественно, оплачиваемым», – отметил губернатор.

Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня.

Президент южноуральского СПП Виктор Рашников, отметив существенный вклад членов СПП в борьбу с распространением COVID-19, обратил внимание на важность кампании по вакцинации населения Челябинской области, в том числе трудовых коллективов и рекомендовал предпринимателям и руководителям предприятий поддержать инициативу губернатора Алексея Текслера по предоставлению привившимся работникам дополнительного оплачиваемого выходного дня.

Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины. На сегодняшний день в регион поступило более 351 тысячи комплектов вакцины от COVID-19. Дополнительно в учреждения Федерального медико-биологического агентства, обслуживающие «запретки» (ЗАТО), направлена партия препарата для вакцинации 35 тысяч человек.В проведении вакцинации в Челябинской области задействовано свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому. Челябинская область в числе регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах.

Инициативу Текслера про дополнительный выходной прокомментировали в Главном управлении по труду и занятости. В ведомстве отмечают, что сезонные мероприятия по вакцинации проводились и проводятся, например, по гриппу. «Крупные организации работают системно в этом направлении уже сейчас, понимая, что возникает риск возврата к ограничительным мерам, таким как вынужденный перевод работников на “удаленку” или введение неполного рабочего времени, что имеет прямые экономические последствия для работодателей и сотрудников. Гораздо выгоднее заранее проводить профилактику», – говорят в ведомстве.

В 2020 году бизнес в связи с пандемией оказался под серьезным риском. Работодателями в службу занятости населения Челябинской области было заявлено на 5,1% меньше вакансий, чем в 2019 году (112 тысяч 927). Неполная занятость достигала максимального значения 13,2 тысячи человек (на 17 июня 2020 года), в том числе в связи с введением ограничительных мероприятий – до 8 тысяч работников (на 27 мая 2020 года). Это в 3,2 раза больше показателей 2019 года. Значительное количество работодателей было вынуждено вывести сотрудников на дистанционную форму работы, максимальное количество было в мае 2020 года – 15,6 тысячи работников.

Об экономических аспектах вакцинации говорит и директор Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Диана Циринг: «Мы уже больше года живем в условиях эпидемиологической ситуации, экономика за этот период понесла потери, которые уже отражены в статистических отчетах. Мы все помним, насколько сильно ударили по бизнесу ограничительные меры год назад. Повторять такую ситуацию крайне нежелательно. Необходимо восстанавливать деловую активность бизнеса, и одним из инструментов является именно вакцинация. В наших силах создать популяционный иммунитет, не жертвуя здоровьем и человеческими жизнями. Вакцинация позволяет это сделать мягко и без потерь, сохраняя и поддерживая при этом экономику. Оказаться в ситуации карантина для многих видов бизнеса означает опять скатиться в отрицательные результаты деятельности. Думаю, нам всем надо позаботиться и о своем здоровье, и об экономическом благополучии региона и каждого из нас».

Мнение о том, что прививка от коронавируса – это больше, чем просто защита здоровья отдельных граждан, высказывает и вице-президент «Опоры России», председатель Челябинского областного отделения организации Артем Артемьев: «В пандемию мы все осознали, насколько ценно человеческое здоровье, и на деле убедились, как оно влияет на бизнес-процессы. Новый вирус негативно сказался на деятельности многих предпринимателей, особенно в секторах микро-, малого и среднего бизнеса. Радует, что бизнес сейчас активно восстанавливается, а некоторые отрасли пошли в бурный рост. Вакцина от COVID-19 станет не только защитой для здоровья, но и надежной защитой вашего бизнеса, залогом стабильной работы и процветания компании».Своевременные решения руководства Челябинской области по поэтапному открытию отраслей после вынужденной деловой паузы позволили региону достойно преодолеть трудности пандемии в прошлом году, считает министр экономического развития региона Наталья Лугачева: «В целом локдаун коснулся региона в наименьшей степени. В непростой 2020 год мы не ограничивали работу предприятий базовых отраслей экономики: стройкомплекса, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых. Они работали непрерывно, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Уровень "закрытости" экономики Челябинской области сейчас составляет всего 0,1% при общероссийском уровне 0,3%. Наша задача – сохранить этот курс, не допустить остановки предприятий, поддержать занятость и доходы граждан», – отметила она, добавив, что это возможно только в отсутствие положительной динамики заражений коронавирусом.

МЕЖДУ ТЕМ

Россияне стали в шесть раз чаще интересоваться вакцинацией против коронавируса, сообщают аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, которые проанализировали количество обращений к врачам телемедицины за консультациями перед планируемыми прививками против коронавируса. По сравнению с апрелем 2021 года в мае количество подобных вопросов к специалистам возросло в 1,5 раза, и в шесть раз – относительно января, первого полного месяца, когда в России была запущена массовая вакцинация от коронавируса. В мае 2021 года примерно каждая десятая онлайн-консультация с врачами СберЗдоровья касалась планируемой вакцинации. Пациенты задавали вопросы о возможных медицинских противопоказаниях для проведения вакцинации; сроках вакцинации в период планирования беременности, а также о влиянии вакцины на репродуктивные возможности. Кроме того, пациенты спрашивали о возможных побочных эффектах после прививки и о возможности вакцинации при употреблении различных лекарственных препаратов и БАДов, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител.

Чаще всего за онлайн-консультациями к врачам перед вакцинацией от COVID-19 обращались жители Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Москва заняла первую строчку в рейтинге регионов по количеству обращений, Челябинская область – на восьмом месте.

https://dostup1.ru/medicine/Motivatsiya-k-vaktsinatsii-na-Yuzhnom-Urale-budut-stimulirovat-ne-tolko-grazhdan-no-i-territorii_138042.html