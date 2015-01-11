Мотивация к вакцинации: на Южном Урале будут стимулировать не только граждан, но и территории

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ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

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Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

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В Городском парке новый пеший маршрут

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О декларационной кампании 2021

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Масленица 2021

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Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

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Новости (07.02.2021)

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Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

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ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

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"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Мотивация к вакцинации: на Южном Урале будут стимулировать не только граждан, но и территории

Дополнительный выходной – гражданам, спецстатус – территориям: власти Челябинской области ищут способы увеличить темпы вакцинации от ковида. В ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд инициатив.

Напомним, в России продолжает действовать указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии, и руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми. Так, в Челябинской области территориям с лучшими темпами вакцинации присвоят статус свободных от ковида. «Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от ковида. Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты», – сказал на заседании оперативного штаба глава региона Алексей Текслер.

Кроме того, он предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19. А поскольку прививки требуется две, следовательно, и дополнительных выходных тоже будет два – после каждого этапа вакцинации.

«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и естественно, оплачиваемым», – отметил губернатор.

Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня.

Президент южноуральского СПП Виктор Рашников, отметив существенный вклад членов СПП в борьбу с распространением COVID-19, обратил внимание на важность кампании по вакцинации населения Челябинской области, в том числе трудовых коллективов и рекомендовал предпринимателям и руководителям предприятий поддержать инициативу губернатора Алексея Текслера по предоставлению привившимся работникам дополнительного оплачиваемого выходного дня.

Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины. На сегодняшний день в регион поступило более 351 тысячи комплектов вакцины от COVID-19. Дополнительно в учреждения Федерального медико-биологического агентства, обслуживающие «запретки» (ЗАТО), направлена партия препарата для вакцинации 35 тысяч человек.В проведении вакцинации в Челябинской области задействовано свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому. Челябинская область в числе регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах.

Инициативу Текслера про дополнительный выходной прокомментировали в Главном управлении по труду и занятости. В ведомстве отмечают, что сезонные мероприятия по вакцинации проводились и проводятся, например, по гриппу. «Крупные организации работают системно в этом направлении уже сейчас, понимая, что возникает риск возврата к ограничительным мерам, таким как вынужденный перевод работников на “удаленку” или введение неполного рабочего времени, что имеет прямые экономические последствия для работодателей и сотрудников. Гораздо выгоднее заранее проводить профилактику», – говорят в ведомстве.

В 2020 году бизнес в связи с пандемией оказался под серьезным риском. Работодателями в службу занятости населения Челябинской области было заявлено на 5,1% меньше вакансий, чем в 2019 году (112 тысяч 927). Неполная занятость достигала максимального значения 13,2 тысячи человек (на 17 июня 2020 года), в том числе в связи с введением ограничительных мероприятий – до 8 тысяч работников (на 27 мая 2020 года). Это в 3,2 раза больше показателей 2019 года. Значительное количество работодателей было вынуждено вывести сотрудников на дистанционную форму работы, максимальное количество было в мае 2020 года – 15,6 тысячи работников.

Об экономических аспектах вакцинации говорит и директор Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Диана Циринг: «Мы уже больше года живем в условиях эпидемиологической ситуации, экономика за этот период понесла потери, которые уже отражены в статистических отчетах. Мы все помним, насколько сильно ударили по бизнесу ограничительные меры год назад. Повторять такую ситуацию крайне нежелательно. Необходимо восстанавливать деловую активность бизнеса, и одним из инструментов является именно вакцинация. В наших силах создать популяционный иммунитет, не жертвуя здоровьем и человеческими жизнями. Вакцинация позволяет это сделать мягко и без потерь, сохраняя и поддерживая при этом экономику. Оказаться в ситуации карантина для многих видов бизнеса означает опять скатиться в отрицательные результаты деятельности. Думаю, нам всем надо позаботиться и о своем здоровье, и об экономическом благополучии региона и каждого из нас».

Мнение о том, что прививка от коронавируса – это больше, чем просто защита здоровья отдельных граждан, высказывает и вице-президент «Опоры России», председатель Челябинского областного отделения организации Артем Артемьев: «В пандемию мы все осознали, насколько ценно человеческое здоровье, и на деле убедились, как оно влияет на бизнес-процессы. Новый вирус негативно сказался на деятельности многих предпринимателей, особенно в секторах микро-, малого и среднего бизнеса. Радует, что бизнес сейчас активно восстанавливается, а некоторые отрасли пошли в бурный рост. Вакцина от COVID-19 станет не только защитой для здоровья, но и надежной защитой вашего бизнеса, залогом стабильной работы и процветания компании».Своевременные решения руководства Челябинской области по поэтапному открытию отраслей после вынужденной деловой паузы позволили региону достойно преодолеть трудности пандемии в прошлом году, считает министр экономического развития региона Наталья Лугачева: «В целом локдаун коснулся региона в наименьшей степени. В непростой 2020 год мы не ограничивали работу предприятий базовых отраслей экономики: стройкомплекса, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых. Они работали непрерывно, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Уровень "закрытости" экономики Челябинской области сейчас составляет всего 0,1% при общероссийском уровне 0,3%. Наша задача – сохранить этот курс, не допустить остановки предприятий, поддержать занятость и доходы граждан», – отметила она, добавив, что это возможно только в отсутствие положительной динамики заражений коронавирусом.

МЕЖДУ ТЕМ

Россияне стали в шесть раз чаще интересоваться вакцинацией против коронавируса, сообщают аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, которые проанализировали количество обращений к врачам телемедицины за консультациями перед планируемыми прививками против коронавируса. По сравнению с апрелем 2021 года в мае количество подобных вопросов к специалистам возросло в 1,5 раза, и в шесть раз – относительно января, первого полного месяца, когда в России была запущена массовая вакцинация от коронавируса. В мае 2021 года примерно каждая десятая онлайн-консультация с врачами СберЗдоровья касалась планируемой вакцинации. Пациенты задавали вопросы о возможных медицинских противопоказаниях для проведения вакцинации; сроках вакцинации в период планирования беременности, а также о влиянии вакцины на репродуктивные возможности. Кроме того, пациенты спрашивали о возможных побочных эффектах после прививки и о возможности вакцинации при употреблении различных лекарственных препаратов и БАДов, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител.

Чаще всего за онлайн-консультациями к врачам перед вакцинацией от COVID-19 обращались жители Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Москва заняла первую строчку в рейтинге регионов по количеству обращений, Челябинская область – на восьмом месте.

https://dostup1.ru/medicine/Motivatsiya-k-vaktsinatsii-na-Yuzhnom-Urale-budut-stimulirovat-ne-tolko-grazhdan-no-i-territorii_138042.html

2021-06-16YEKT14:11:00

Ключевые теги: Челябинская область, вакцина от коронавируса, пандемия коронавируса.

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