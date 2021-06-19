С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

С 22 июня этого года Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Кроме того, с 28 июня россияне вновь смогут отправляться в Бельгию, Болгарию, Италию, США и некоторые другие страны.

Соответствующее решение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России 18 июня, сообщают в пресс-службе правительства РФ.

«По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления»,

— говорится на сайте федерального правительства.

С 28 июня авиасообщение на взаимной основе возобновляется со следующими государствами: Бельгия (Москва- Брюссель) — 4 рейса в неделю, Болгария (Москва — София, Москва — Бургас, Москва — Варна) — 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Иордания (Москва — Амман и Москва — Акаба), Ирландия (Москва — Дублин) и Италия (Москва — Рим и Москва — Милан) — по два рейса в неделю. Четыре рейса еженедельно будут отправляться по маршруту Москва — Ларнака на Кипр, три рейса — Москва — Пафос. Один рейс в неделю будет отправляться в Северную Македонию по маршруту Москва — Скопье, по два рейса — в США по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк.

Оперативный штаб рекомендует россиянам поставить прививку от коронавируса перед полетом в другие страны в целях дополнительной защиты.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/s-22-iyunya-rossiya-vozobnovlyaet-aviasoobshchenie-s-turtsiey/