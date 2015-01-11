Штрафы до 1 млн. руб. грозят южноуральским предпринимателям за нарушение масочного режима.

Южноуральцам грозят крупные штрафы за нарушение масочного режима.

«В рамках недопущения распространения новой коронавирусной инфекции проверяется соблюдение ограничительных мер в общественных местах южноуральцами, а также прибывшими из-за границы гражданами и теми, кто имеет постановления Роспотребнадзора об изоляции. Факты нарушения требований законодательства будут фиксироваться уполномоченными должностными лицами с последующим составлением протоколов об административном правонарушении. Собранные материалы направляются в суд для дальнейшего рассмотрения», – говорится в сообщении.

Напоминим, часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1-30 тыс. рублей, на должностных лиц – 10-50 тыс., на предпринимателей без образования юридического лица – 30-50 тыс., на юрлиц – в размере 100-300 тыс. рублей.

При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой: 15-50 тыс. для граждан, 300-500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет – для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для предпринимателей и юрлиц.

Полицейские напоминают об ответственности за фейковую информацию о коронавирусе, а также за изготовление, сбыт и использование поддельных сертификатов о вакцинации от новой короновирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки и призывают граждан воздержаться от их приобретения.

https://dostup1.ru/society/Shtrafy-do-1-mln-grozyat-yuzhnouralskim-predprinimatelyam-za-narushenie-masochnogo-rezhima_138747.html