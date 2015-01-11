Переболевшие коронавирусом южноуральцы начали получать сертификаты с QR-кодом от «Госуслуг»

Сертификат, подтверждающий вакцинацию от ковида, становится все более востребованным в России. Но получить документ о наличии иммунитета могут не только те, кто привился. На этой неделе портал «Госуслуги» стал рассылать электронные сертификаты об иммунизации с QR-кодом южноуральцам, которые переболели коронавирусом менее года назад.

«В декабре 2020 года я переболела коронавирусом. Лечилась дома, но наблюдалась в своей поликлинике. Диагноз „коронавирус“ по результатам ПЦР-теста мне поставили официально. А на днях через портал госуслуг мне прислали электронный сертификат об иммунизации с QR-кодом. Его можно использовать так же, как сертификат о полном курсе прививок»,

— рассказывает челябинка Анна.

В электронном документе Анны указана дата, когда после болезни она получила второй отрицательный ПЦР-тест на ковид. В данным случае речь идет о конце декабря 2020 года. И сказано, что сертификат действителен еще полгода. Документ позволяет посещать беспрепятственно места, где требуют отрицательный тест на ковид или сертификат с QR-кодом о вакцинации. А также позволяет не сдавать тест на ковид и не соблюдать самоизоляцию после отпуска за границей.

А между тем в Челябинске возбудили уголовное дело за распространение ложных сведений о вакцинации от COVID-19. Жительница областного центра оставила лживый пост в соцсетях, в котором сообщала, что, по данным знакомых ей медиков, 80% людей, проходящих лечение на ковидных базах, попали в больницу после прививки.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/perebolevshie-koronavirusom-yuzhnouraltsy-nachali-poluchat-sertifikaty-s-qr-kodom-ot-gosuslug/