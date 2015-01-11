В Озерске спасают и выхаживают краснокнижных птиц

Сотрудники ДЭБЦ во главе с директором Натальей Косажевской регулярно занимаются спасением и выкармливанием диких животных. В обширном списке спасенных - косули, енотовидные собаки, ежи, белки, лебеди двух видов, другие птицы, в том числе хищные.

В прошлом году в ДЭБЦ выходили орла-змееяда – редкую птицу, которую на территории Урала не видели несколько лет.

- У него все хорошо, - рассказывает Наталья Косажевская. - Назвали Орлушей, теперь он живет в «Холзане», известном центре по мониторингу и реабилитации хищных птиц (Свердловская область). Выпустить на свободу не получилось: при осмотре оказалось, что вывихнута 1 косточка в крыле. Вправлять уже было поздно. А мы не знали и не умели. Поэтому живёт он теперь там пожизненно. Хорошо живёт!

А теперь в Озерске выхаживают орлана-белохвоста. Это крупная хищная птица из отряда соколообразных, семейства ястребиных, рода орланов. Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от двух до двух с половиной метров, масса — от 4 до 7 килограммов. Считается редким видом, занесен в Красную книгу России и регионов России, включен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) и в перечень видов Российско-индийской конвенции об охране перелетных птиц (1984).

Наталья Косажевская:

- Все как обычно: звонок в кабинет. Добрый день, говорит мужчина, у нас орел сидит большой и не летает, заберете? Сами, говорю, не выезжаем, привозите, заберем. Поймал, привез! Птица была обессилена. Педагог ДЭБЦ Ирина Ослина начала откармливать лабораторными крысами. Прямо в рот закладывали. От бессилия давался. Сделали фото, отправили в «Холзан». Орнитологи всполошились. Неужели орлан-белохвост? Мы его откормили, отвезли, отдали. Еще одна спасенная жизнь, краснокнижная... Удивительно, но огромный орлан-белохвост оказался 4-месячным птенцом.

Рацион птенца впечатляет: две крысы, 0,5кг горбуши и 0,5 кг мяса в день. По словам Натальи Викторовны, в «Холзане» птицу подрастят, сформируют для него пару и отвезут на озера в Башкирию для жизни в дикой природе.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47680/