Россиян предупредили о продолжении роста цен на сахар, крупы и растительное масло

Россиянам предрекли продолжение роста цен на основные продукты питания.

«К осени может подорожать абсолютно все, а снижение цен на сезонные продукты будет недолгим», – сообщил изданию «Вечерняя Москва» председатель Союза потребителей России Петра Шелища.

По его словам, к самым главным продуктам, от которых невозможно отказаться, относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

https://dostup1.ru/economics/Rossiyan-predupredili-o-prodolzhenii-rosta-tsen-na-osnovnye-produkty-pitaniya_138873.html