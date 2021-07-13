Евгений Щербаков: «Вопрос с капремонтом Озерского шоссе решен положительно»

Напомним, что согласно муниципальному контракту, в текущем строительном сезоне восстановить асфальтовое покрытие планировалось на 21 участке общей протяженностью 8,98 км. В числе улиц, где уже выполнен наиболее масштабный ремонт, значатся Монтажников, Матросова, Кыштымская, Парковая (п. Новогорный) и Парковая (г. Озерск), Совхозная (п. Метлино). Заметно улучшилось состояние дорожного полотна на улицах Студенческая, Менделеева, Октябрьская, Набережная, Октябрьская (п. Новогорный), в переулке Советский, на автомобильных дорогах г. Озерск - г. Кыштым и ведущей к СНТ «Южное».
На сегодняшний день сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» сосредоточили ресурсы на улице Строительная, провели подготовительную срезку асфальта на улице Уральская, ждет своего часа улица Промышленная. Подрядчик уверен, что выполнит все договорные обязательства в срок, до окончания контракта осталось совсем немного – неделя
– Мы выражаем благодарность нашему социальному партнеру ФГУП «ПО «Маяк»: градообразующее предприятие взяло на себя огромный объем работ, обеспечивает дорожников качественным асфальтом. «Маяк» работал и работает качественно, по графику, все вопросы решаются в рабочем порядке. Эта слаженная работа продолжается уже не первый год.
И главная новость: вопрос с капитальным ремонтом Озерского шоссе после огромной подготовительной работы решен положительно. Первый транш в размере около 65 миллионов рублей уже поступил от правительства Челябинской области, - комментирует глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.
В ближайшее время будет проведен аукцион на капремонт этой одной из самых загруженных дорог. Шоссе планируется отремонтировать полностью за два года.
Улица Студенческая:
Улица Менделеева:
Улица Уральская:
Улица Строительная:
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа