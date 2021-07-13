Евгений Щербаков: «Вопрос с капремонтом Озерского шоссе решен положительно»

В День металлурга в Кыштыме, 19 июля, откроют новый арт-объект. В русле реки Кыштымка недалеко от набережной установят металлическую скульптуру металлурга, у которого на плече будет «дразнилка» — длинное бревно, использовавшееся в старину при выплавке меди Подробнее