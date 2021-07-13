МРУ №71 информирует о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ходом вакцинации

В июле 2021 года на территории Озерского городского округа зарегистрировано 213 новых случаев СОVID-19. При этом, за период с 1 по 7 июля - 108 новых случаев заболевания, с 8 по 14 июля - 105.

69,8 % больных СОVID-19 из числа заболевших в июле составляют лица до 60 лет, при этом из общего числа заболевших 4,8 % - это дети от 0-18 лет, 26,2% - молодые люди от 19 до 35 лет, 11, 9 % - это жители округа от 36 до 45 лет и 26,9 % - от 46 до 60 лет.

В инфекционном отделении развернуто 120 коек для лечения больных СОVID-19. Из них на 14 июля занято 65.

На 14 июля 1 компонентом вакцины привилось 15873 человек, 2 компонентом - 10860. Количество привитых первым компонентом от всего взрослого населения Озерского городского округа составляет 21, 6 %.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47701/