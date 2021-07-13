Минздрав РФ: российские туристы со «Спутником V» смогут выезжать в Европу

Министерство здравоохранения РФ в ближайшее время начнет консультации с европейскими медиками по поводу признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу федерального медицинского ведомства.

Это должно помочь привитым от COVID гражданам пересекать границы, хотя ни российский «Спутник V» в Европе, ни европейские вакцины в России пока не признаны.

Минздрав РФ принял предложение представительства Евросоюза обсудить возможность применения цифровых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации против коронавируса. Информация о сертификатх, так называемых Digital Green Pass уже направлена российской стороне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сейчас занята созданием единого международного сертификата о вакцинации и стандартов для разработки собственных подобных документов отдельными странами.

Добавим, «Спутник V», по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, может быть признан в Европе уже этой осенью. Дмитриев утвреждает, что в эффективности вакцины европейские чиновники от здравоохранения не сомневаются, однако признать ее мешают политические мотивы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/minzdrav-rf-rossiyskie-turisty-so-sputnikom-v-smogut-vyezzhat-v-evropu/