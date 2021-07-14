Дела сердечные: врачи ответили на главные вопросы о взаимодействии коронавируса и ССЗ

Южноуральские врачи ответили на вопросы о коронавирусе при сердечно-сосудистых заболеваниях и вакцинации от COVID-19.

Специалисты отметили три аспекта влияния коронавируса на развитие ССЗ: это повреждение дыхательной системы, приводящее к плохому насыщению крови; повышенное тромбообразование – доказано, что ковид этому способствует; и возможное развитие миокардита – воспаления сердечной мышцы.

По словам врачей, люди с ССЗ обязательно должны привиться. «Пациенты, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться в первую очередь. В инструкциях ко всем имеющимся препаратам указано, что противопоказанием к вакцинации является острое обострение хронического заболевания. Если это так, пациент должен вылечиться и в дальнейшем пройти вакцинацию», – рассказал главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.

Его поддержал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ Олег Лукин: «У всех заболевание протекает индивидуально: кто-то легко переносит и без каких-то последствий, кто-то тяжело переносит инфекцию и потом остаются серьезные последствия со стороны сердечно-сосудистой системы. Предугадать это невозможно, поэтому играть в рулетку по поводу того, нужно вакцинироваться или нет, я бы не советовал».

Врачи также развеяли опасения, что вакцина от ковида якобы способствует возникновению сердечной недостаточности и аневризмы аорты у людей, имеющих кардиологические проблемы.

Затронули медиики и тему углубленной диспансеризации. Напомним, что с 1 июля в Челябинской области любой желающий может ее пройти. Данный медкомплекс состоит из нескольких пунктов: сначала пациентам измеряют уровень кислорода в крови, затем проверят физическое состояние путем шестиминутной ходьбы, проведут биохимический и общий анализ крови. Исходя из показаний, врач может назначить второй этап диспансеризации, включающий ЭХО, исследование D-димера (чтобы исключить тромбоз), рентген или КТ. Получать направление на такую диспансеризацию не нужно.

На 16 июля 2021 года в Челябинской области подтверждено 70 тыс. 228 случаев заболевания COVID-19. Победили болезнь 63 тыс. 105, 3 202 южноуральца скончались, продолжают лечение 3 879 человек.

В качестве профилактики постковидного синдрома – когда спустя три-четыре месяца после болезни у пациента вновь появляются характерные симптомы – доктора советуют вести ЗОЖ, сохранять эмоциональное спокойствие, соблюдать защитные меры, контролировать симптомы, посещать своего врача. При ухудшении состояния – обращаться в поликлинику.

https://dostup1.ru/medicine/Dela-serdechnye-vrachi-otvetili-na-glavnye-voprosy-o-koronaviruse-pri-serdechno-sosudistyh-zabolevaniyah_138996.html