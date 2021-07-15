Гроза и до 30 градусов ожидаются на Южном Урале 17 июля

В южной половине Челябинской области 17 июля воздух прогреется до 30 градусов.
По информации синоптиков, днем в регионе будет плюс 21-26, на юге – 30 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди (местами – сильные), грозы, возможен град.
«При грозах порывы северо-западного, западного ветра до 16 метров в секунду», – сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.
До 20 часов субботы на Южном Урале объявлен желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна).
https://dostup1.ru/society/Groza-i-do-30-gradusov-ozhidayutsya-na-Yuzhnom-Urale-17-iyulya_139033.html