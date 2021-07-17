Озерск пригласил инвесторов к сотрудничеству

Делегация Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (руководитель – Леонид Гункевич) состояла из руководителей частных предприятий соседнего региона: предприниматели представляли несколько сфер - строительство, проектирование, досуговая индустрия и другие.
Принимающую сторону представляли: глава округа Евгений Щербаков, его заместитель Ольга Уланова, директор приборно-механического завода ФГУП «ПО «Маяк» Константин Захаров.
После приветствия, адресованного участникам Круглого стола, Евгений Щербаков рассказал, для выполнения каких государственных задач был создан атомный город и что он представляет собой сейчас:
- Я родился и вырос в Озерске и очень хочу, чтобы он развивался. Надеюсь, в ходе нашей встречи вы заинтересуетесь инвестиционными возможностями нашей территории, у нас с вами возникнут общие точки соприкосновения, и, если у вас появятся предложения о сотрудничестве – мы всегда открыты для диалога.
Ольга Уланова
провела презентацию, в ходе которой предоставила информацию об истории города и непосредственно о двух площадках территории опережающего развития (ТОСЭР), сосредоточив внимание на одной из них – расположенной в Новогорном.
Константин Захаров, ранее входивший в состав Челябинского регионального отделения ООО «Деловая Россия», выступил перед своими бывшими коллегами и отметил преимущества Озерска, который сегодня можно назвать уникальным и одним из наиболее привлекательных городов для жизни.
С первых же минут общения в актовом зале, где проходил Круглый стол, установилась дружеская атмосфера, и формат мероприятия полностью соответствовал своему названию. Бизнесмены активно задавали вопросы, дискутировали и получали исчерпывающие ответы.
Программа визита включала в себя также посещение второй площадки ТОСЭР, расположенной на территории градообразующего предприятия, где уже действует резидент - ООО «Эра», информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» и дома-музея Курчатова И.В. Здесь гостей встретил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Летним вечером екатеринбуржцы смогли оценить красоту Озерска, проехав по городу и побывав на набережной в начале проспекта Ленина.
Ольга Уланова:
- Целью прошедшей встречи стала презентация Озерска и его возможностей. Гости открыли для себя ЗАТО: выяснилось, что, к сожалению, о таких городах, как наш, все еще мало известно в деловых кругах. Конечно, за короткое время составить полное представление о потенциале Озерска невозможно. Но заинтересовать предпринимателей нам удалось: в ходе визита завязались контакты, прозвучали предложения о сотрудничестве. Руководитель делегации - Леонид Гункевич пообещал, что доведет полученную информацию до своих коллег по «Деловой России» в Екатеринбурге.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа