Южноуральских мусульман призывают отметить Курбан-Байрам дома

В этом году один из главных исламских праздников, Курбан-байрам, отмечается 20 июля. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник из дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно.

тия УрФО, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината Хаджи Хазрат Раева.

Трансляцию праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска будет вести телеканал ОТВ. Эфир начнется с 6:00 часов 20 июля. Прямую трансляцию все желающие смогут посмотреть на ОТВ, а также на сайте 1obl.tv и в группе «Вконтакте».

Также в целях безопасности праздничные проповеди в мечетях будут перенесены на ранее время (5:00-6:00 часов). При этом в мечетях будет обеспечена социальная дистанция и масочный режим.

Ссылка на трансляцию праздничной проповеди из Соборной мечети Челябинска

Источник: https://pravmin.gov74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47737/