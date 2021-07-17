Вступил в силу закон, ужесточающий наказание для водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения

12 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации". Согласно поправкам, ужесточено наказание за повторное вождение лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному или уголовному наказанию за аналогичное нарушение.

Теперь управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 либо статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывается:

- штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет; - исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

- ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

- принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

- лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.