завершено расследование уголовного дела в отношении директора озёрского турагентства

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование уголовного дела в отношении директора турагентства, оказывающего услуги по реализации туристических продуктов.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование уголовного дела в отношении директора турагентства, оказывающего услуги по реализации туристических продуктов, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Следствием установлено, что в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года 36 - летняя жительница Озерска, являясь директором туристического агентства, заключала договоры на приобретение путевок по различным направлениям, принимала от клиентов денежные средства в качестве предоплаты за тур, однако, полученные денежные средства по заявке на бронирование не вносила. Пользуясь служебным положением, директор турагентства присваивала денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению, в связи с чем туроператор, с которым сотрудничала представительница агентства, аннулировал путевки.

Таким образом, путем обмана, директор туристического агентства продала туры 20 клиентам, общая сумма ущерба которых составила 1 131 862 рубля. В настоящее время ущерб, причиненный потерпевшим, частично возмещен.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.