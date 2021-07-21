2021-07-22YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Глава «Росатома» дал старт трудовому лету стройотрядов 21 июля в Озерске состоялось торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2021», в церемонии приняли участие руководители ГК «Росатом», ФГУП «ПО «Маяк», Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» и Озерского городского округа.

Мероприятие проходило в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк». Его формат максимально соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам в связи с распространением коронавируса: вместе собрался только командный состав прибывших в Озерск студенческих строительных отрядов (ССО). Всего в текущем сезоне работать на нашем градообразующем предприятии будут 50 отрядов общей численностью 652 человека, из них четыре ССО (70 человек) сформированы из озерских студентов.

Организаторы поделили программу открытия на две части: сначала по видеосвязи все сводные ССО России, которые в этом году проведут свой третий трудовой семестр на объектах атомной отрасли, сдали рапорт готовности генеральному директору ГК «Росатом» Алексею Лихачеву.

В прямой эфир вышли представители 10 территорий, где базируется 121 отряд общей численностью 1546 человек из 30 регионов страны.



В ответ руководитель Госкорпорации выступил с приветствием к бойцам и пожелал им успешной и безопасной «целины», подчеркнув значение их миссии:

- Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Те объекты, на которых вы будете трудиться этим летом, не просто важные, а ключевые – они входят в национальные приоритеты, это объекты, которые находятся в зоне внимания Правительства РФ и главы государства. От качества и эффективности вашей работы зависит развитие всей атомной отрасли.

Алексей Лихачев отметил также, что ССО является настоящей школой жизни и лично ему это движение помогло состояться как человеку и специалисту.

- Студенческое строительное братство – это те незабываемые эмоции и ощущения, которые вы пронесете через всю свою жизнь. Важно, что делать общее дело вы будете вместе со своими друзьями, в команде единомышленников. Вы получите хороший опыт и навыки.

Руководитель Госкорпорации рекомендовал руководителям принимающих организаций на местах особое каждодневное внимание уделять вопросам безопасности студентов, которые не имеют пока достаточного производственного опыта. С той же просьбой обратился Алекскей Лихачев к командному составу отрядов:

- Нет ничего дороже жизни ваших товарищей. Вы дороги нам, вы стали членами семьи «Росатома». У нас есть хорошая практика прошлого года, когда 10 ребят – стройотрядовцев, после окончания ВУЗов пришли работать в нашу отрасль. Я готов развивать это начинание, приглашаю и вас к дальнейшему сотрудничеству с нашей Госкорпорацией. В ходе работы на наших объектах вы уже понимаете наши задачи и разделяете наши ценности, поэтому для нас вы – база роста. Мы ждем вас, мы вам рады. Желаю вам хорошего атомного лета!

Слова приветствия от руководства ГК «Росатом» в виде смс на сотовый телефон получили все участникам третьего трудового семестра, - и присутствующие на церемонии, и оставшиеся за ее рамками.

В завершении Алексей Лихачев пообещал, что в ближайшее время сам побывает на нескольких объектах, куда прибыли ССО, в том числе посетит и Озерск.

По традиции, бойцов ССО напутствовал лидер МВОО «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев. Из московской студии, онлайн он призвал своих молодых коллег с большой ответственностью отнестись к выполнению порученных заданий и на деле доказать, что «Труд – крут», а участники «Мирного атома» - лучшие представители РСО.

Вторая часть торжественного открытия «Мирного атома -2021» была ориентирована на озерские отряды. Она включала в себя приветствия официальных лиц и вручение путевок ССО. Принимать путевки выходили командиры отрядов, по их курткам-«целинкам» можно было изучать географию страны: Камчатка, Алтай, Сибирь – Кемерово, Новосибирск, Томск, Омск, юг - Севастополь, Центральная Россия – Курская и Воронежская области, Республики Мордовия и Чувашия, а также - Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Москва, Средний и Южный Урал.

Первое слово было предоставлено генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву. Он выразил надежду, что сотрудничество со студенческими строительными отрядами принесет ощутимые результаты и даст импульс к развитию «Маяка».



От имени главы Озерского городского округа молодых гостей атомного города поприветствовал его заместитель Олег Ланге:

- Вы проживете в нашем прекрасном Озерске несколько летних месяцев, пройдете трудовую практику на лучшем предприятии «Росатома». Желаю вам успехов и достойных результатов!







Представитель Молодежного всероссийского общественного объединения Юрий Болдырев поблагодарил руководителей градообразующего предприятия и органов местного самоуправления Озерского городского округа за поддержку студенческого движения.



В торжественном открытии приняли участие представители УВД ЗАТО г. Озерск - исполняющий обязанности начальника Константин Давыдов и заместитель начальника по вопросам миграции Максим Мясников. Они сообщили, что впервые за шесть лет проведения «Мирного атома» в нашем городе тем бойцам ССО, кто отметит свое 20-летие не по месту регистрации, а вдали от дома, будут вручены паспорта гражданина РФ своевременно, здесь, на уральской земле. Первые обладатели документов обнаружили на их обложках символическое название: «Гражданин Мирного атома». Всего за время третьего трудового семестра подобные удостоверения личности получат 29 человек.

Корпоративная песня и общая фотография на память стали прекрасным завершением церемонии.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-07-22YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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