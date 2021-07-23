Коронавирус в Челябинской области: 321 новый зараженный

С начала пандемии 72 тыс. 965 южноуральцам диагностировали COVID-19.

На утро 25 июля в регионе зарегистрировали 321 новый случай заражения, днем ранее – 315. Сейчас под наблюдением врачей находятся 4 942 человека. За сутки из больниц выписали 201 пациента. Всего 64 тыс. 664 жителя Челябинской области переболели коронавирусом.

За день от COVID-19 умерли 13 пациентов. Общее число летальных исходов составило 3 317.

https://dostup1.ru/medicine/Koronavirus-v-Chelyabinskoy-oblasti-321-novyy-zarazhennyy_139268.html