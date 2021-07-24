Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 19.07.2021г. по 26.07.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19.
За этот период выздоровели 121 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
Применяются вакцины для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), а также «ЭпиВакКорона»
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 26.07.2021 получили 1 прививку 20152 человек, 2 прививки – 12606 человек.
Запись на вакцинацию доступна по телефонам:
4-40-90 (городская поликлиника),
2-50-12 (заводская поликлиника).
Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники. Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.
График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:
пн, ср, пт - 8:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.
График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:
пн-пт - 8:00-18:00