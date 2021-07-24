Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 19.07.2021г. по 26.07.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 121 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

Применяются вакцины для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), а также «ЭпиВакКорона»

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 26.07.2021 получили 1 прививку 20152 человек, 2 прививки – 12606 человек.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника).

Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники. Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:

пн, ср, пт - 8:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.

График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:

пн-пт - 8:00-18:00

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47804/