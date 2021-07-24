Новости Недели с Александрой Лебедевой (25.07.2021 г)

Жителей Челябинской области будут отстранять от работы без сохранения зарплаты в случае, если они не привились от коронавируса, не имея медицинского отвода. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных, опубликованных на сайте Минтруда РФ Подробнее
Большинство переболевших коронавирусом могут испытывать постпандемийное стрессовое расстройство. Что это такое и как его превозмочь, на своей личной странице в «Фейсбуке» рассказал первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов Подробнее
В челябинском управлении Роспотребнадзора провели анализ заболеваемости кишечными инфекциями среди жителей региона, сравнив показатели прошлого года с годом текущим. Оказалось, что заболеваемость среди детей до 17 лет в июне 2021 года превысила уровень прошлого года в 2,2 раза Подробнее