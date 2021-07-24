2021-07-26YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Уважаемые сотрудники и ветераны Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск!

Поздравляем вас с очередной годовщиной образования вашего подразделения!

С момента его формирования и до сегодняшнего дня вы обеспечиваете общественный порядок и безопасность жителей Озерского городского округа, решаете сложные профессиональные задачи по борьбе с преступностью, участвуете во всех массовых городских мероприятиях.

Заботясь о нашем родном городе и поселках, вы живете проблемами людей и стараетесь помочь им в трудную минуту. Это неравнодушие и ответственность, а также верность долгу и постоянная готовность защищать права и свободы граждан передаются в Управлении из поколения в поколения – во многом благодаря традициям, которые заложили ветераны службы. Низкий поклон им и долгих лет жизни!

Сегодняшнему личному составу Управления желаем достойно и честно выполнять свои обязанности, поддерживать высокий уровень подготовки, успешно отвечать на все вызовы времени, иметь надежный семейный тыл.

Счастья, здоровья, успехов вам и вашим близким!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.







Историческая справка

Приказом МВД СССР N° 00794 от 26.07.1947 г. были объявлены штаты восьмого Управления МВД СССР.

С этого момента началось формирование нашего Управления за счет целевого направления на работу выпускников милицейских школ и курсов, а также личного состава подразделений МВД Челябинской и Свердловской областей.

Первоначально на отдел милиции приходилось 44 сотрудника.

Первым начальником отдела милиции был майор милиции Василий Иванович Самойлов. Всего за историю нашего Управления сменилось 14 руководителей. Это Колоков Георгий Михайлович, Кислюк Петр Михайлович, Поздеев Анатолий Петрович, Телюков Борис Федорович, Четвереков Валентин Семенович, Борисов Леонид Никитич, Семенюк Даниил Александрович, Крысов Владимир Викторович, Шалакин Владимир Трофимович, Шишминцев Николай Андреевич, Бабошин Александр Валентинович, Гребень Яков Захарович, а в 2011 году Управление возглавил Ревякин Сергей Викторович.

15 марта 1951 года приказом МВД СССР № 00134 было создано управление милиции № 42 МВД СССР, а в 1965 году управление милиции было реорганизовано в отдел внутренних дел № 42.

4 июля 1994 года приказом Главного Управления 8 МВД РФ отдел внутренних дел реорганизован в Управление внутренних дел № 42 8 Главного Управления МВД Российской Федерации.

В настоящее время в соответствии с приказом МВД России от 30 апреля 2011 года № 333 и приказом Главного Управления МВД России по Челябинской области от 23 мая 2011 года утвержден штат и структурное построение Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

22 июля 2015 года в преддверии 68 - ой годовщины со дня создания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск для посетителей распахнул двери музей, побывав в котором можно познакомиться с историей озерской полиции. Музей УМВД России по ЗАТО г. Озерск является площадкой для проведения значительной части мероприятий, направленных на патриотическое воспитание как молодых сотрудников органов внутренних дел, так и гражданской молодёжи Озерского городского округа.

В настоящее время коллектив Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск представляет собой сплав опыта и молодости. На протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в оперативно-служебной деятельности среди органов внутренних дел Челябинской области.

На высоком уровне проводится подготовка личного состава, созданы прекрасные условия для совершенствования боевых навыков, поддержания отличной физической формы.

Управление внутренних дел — непременный участник всех общественно-массовых мероприятий города. Везде, где требуется обеспечить безопасность и порядок, есть дело для городской полиции.

Сильны и традиции в нашем Управлении. Сотрудники полиции участвуют во многих городских и ведомственных конкурсах и фестивалях, проводят различные акции и мероприятия, спортивные праздники в честь образования Управления и многое другое.

Более чем за полувековую историю существования специальных органов внутренних дел наряду с происходящими социально-экономическими, общественно-политическими и другими изменениями в стране менялись и мы. Изменялись названия и структура, но неизменным оставалось главное – личный состав нашего Управления, продолжая дело, начатое нашими товарищами, оставался верным защитником правопорядка на порученном особорежимном объекте - кузнице ядерного щита нашей Родины.

Информация и фото Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.













































Информация предоставлена: Уважаемые сотрудники и ветераны Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск!Поздравляем вас с очередной годовщиной образования вашего подразделения!С момента его формирования и до сегодняшнего дня вы обеспечиваете общественный порядок и безопасность жителей Озерского городского округа, решаете сложные профессиональные задачи по борьбе с преступностью, участвуете во всех массовых городских мероприятиях.Заботясь о нашем родном городе и поселках, вы живете проблемами людей и стараетесь помочь им в трудную минуту. Это неравнодушие и ответственность, а также верность долгу и постоянная готовность защищать права и свободы граждан передаются в Управлении из поколения в поколения – во многом благодаря традициям, которые заложили ветераны службы. Низкий поклон им и долгих лет жизни!Сегодняшнему личному составу Управления желаем достойно и честно выполнять свои обязанности, поддерживать высокий уровень подготовки, успешно отвечать на все вызовы времени, иметь надежный семейный тыл.Счастья, здоровья, успехов вам и вашим близким!Приказом МВД СССР N° 00794 от 26.07.1947 г. были объявлены штаты восьмого Управления МВД СССР.С этого момента началось формирование нашего Управления за счет целевого направления на работу выпускников милицейских школ и курсов, а также личного состава подразделений МВД Челябинской и Свердловской областей.Первоначально на отдел милиции приходилось 44 сотрудника.Первым начальником отдела милиции был майор милиции Василий Иванович Самойлов. Всего за историю нашего Управления сменилось 14 руководителей. Это Колоков Георгий Михайлович, Кислюк Петр Михайлович, Поздеев Анатолий Петрович, Телюков Борис Федорович, Четвереков Валентин Семенович, Борисов Леонид Никитич, Семенюк Даниил Александрович, Крысов Владимир Викторович, Шалакин Владимир Трофимович, Шишминцев Николай Андреевич, Бабошин Александр Валентинович, Гребень Яков Захарович, а в 2011 году Управление возглавил Ревякин Сергей Викторович.15 марта 1951 года приказом МВД СССР № 00134 было создано управление милиции № 42 МВД СССР, а в 1965 году управление милиции было реорганизовано в отдел внутренних дел № 42.4 июля 1994 года приказом Главного Управления 8 МВД РФ отдел внутренних дел реорганизован в Управление внутренних дел № 42 8 Главного Управления МВД Российской Федерации.В настоящее время в соответствии с приказом МВД России от 30 апреля 2011 года № 333 и приказом Главного Управления МВД России по Челябинской области от 23 мая 2011 года утвержден штат и структурное построение Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.22 июля 2015 года в преддверии 68 - ой годовщины со дня создания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск для посетителей распахнул двери музей, побывав в котором можно познакомиться с историей озерской полиции. Музей УМВД России по ЗАТО г. Озерск является площадкой для проведения значительной части мероприятий, направленных на патриотическое воспитание как молодых сотрудников органов внутренних дел, так и гражданской молодёжи Озерского городского округа.В настоящее время коллектив Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск представляет собой сплав опыта и молодости. На протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в оперативно-служебной деятельности среди органов внутренних дел Челябинской области.На высоком уровне проводится подготовка личного состава, созданы прекрасные условия для совершенствования боевых навыков, поддержания отличной физической формы.Управление внутренних дел — непременный участник всех общественно-массовых мероприятий города. Везде, где требуется обеспечить безопасность и порядок, есть дело для городской полиции.Сильны и традиции в нашем Управлении. Сотрудники полиции участвуют во многих городских и ведомственных конкурсах и фестивалях, проводят различные акции и мероприятия, спортивные праздники в честь образования Управления и многое другое.Более чем за полувековую историю существования специальных органов внутренних дел наряду с происходящими социально-экономическими, общественно-политическими и другими изменениями в стране менялись и мы. Изменялись названия и структура, но неизменным оставалось главное – личный состав нашего Управления, продолжая дело, начатое нашими товарищами, оставался верным защитником правопорядка на порученном особорежимном объекте - кузнице ядерного щита нашей Родины.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-07-26YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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