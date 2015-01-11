Эксперты пояснили автомобилистам новые правила прохождения техосмотров

Новость, которая, пожалуй, больше всего беспокоит автомобилистов: в этом году в силу вступит ряд изменений в правилах прохождения технического осмотра. Теперь, чтобы оформить страховку, водителям не нужен будет диагностический документ, однако о полной отмене ТО говорить рано.

Оформить страховку теперь можно будет без наличия ТО. С 22 августа в силу вступит закон, который позволит автолюбителям самостоятельно принимать решение – проверять свое транспортное средство или нет.

«В связи с вступлением изменения в федеральный закон, которые начнутся с 22 августа, по нашей компании тоже с этого числа будет действовать приказ, по нему при оформлении договора ОСАГО мы не будем требовать от нашего клиента, от водителя, предоставления диагностической карты, либо свидетельства о прохождении технического осмотра», – объясняет Олег Гришанков, заместитель директора страховой компании.

Закон вызвал очень большой резонанс, в интернете стали появляться статьи о том, что техосмотр будет отменен навсегда, а водителей больше не будут получать штрафы за отсутствие диагностического документа, однако это не так. С 1 марта в силу вступил закон, который изменил правила осмотра автомобиля.

«Технический осмотр проводится по новому, то есть выполняется фотофиксация транспортного средства, который прибывает на технический осмотр, спереди и сзади. Эта фиксация выполняется с привязкой к координатам места нахождения пункта технического осмотра», – комментирует Константин Савостин, начальник отдела технического надзора управления ГИБДД по Челябинской области.

Закон повлиял не только на порядок осмотра, диагностический документ теперь подписывается усиленной электродной квалифицированной подписью эксперта, что исключает подделку.

Теперь для получения страховки не обязательно будет иметь при себе диагностическую карту, однако это не отменяет необходимость прохождения технического осмотра. Водители как минимум раз в год должны будут проверять свое транспортное средство.

На данный момент в Правительстве уже подготовили новый закон, который предписывает взымать штраф с автовладельцев, не имеющих при себе диагностической карты.

Сами автолюбители разделились во мнении – кто-то считает, что новый закон упростит для водителей процесс оформления страховки, кто-то наоборот: что потратят больше времени и денег на ТО.

– Ну я считаю, что это будет правильно если машину будут осматривать и это действительно к страховке не должно быть привязано никоим образом.

– Просто создадутся опять очереди, будет подорожание всего.

Основной причиной изменения закона послужила пандемия, из-за нее многие сервисы вынуждены были закрыть свои двери, водители оказались в затруднительной ситуации, так как не могли провести осмотр своего автомобиля в срок.

Тем, у кого действие диагностической карты заканчивалось в период с 1 февраля по 1 октября, её продлили на полгода.

https://www.cheltv.ru/novye-pravila-prohozhdeniya-tehosmotrov/