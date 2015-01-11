Непредсказуемый август: погодные аномалии в Челябинской области

Умеренный континентальный климат Челябинской области не раз преподносил «сюрпризы», после которых приходилось подсчитывать убытки и долго ликвидировать последствия. Погодные аномалии августа за 50 лет – в следующем материале.

Летние заморозки

Заморозки– это резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений в теплое время, когда среднесуточная температура значительно выше нуля градусов.

1 августа 1972 года – в нескольких городах России, в том числе в Верхнеуральске Челябинской облатси, воздух охладился до -1 градуса Цельсия. Погибли тысячи гектаров огурцов, помидор и кукурузы – сообщает региональный Гидрометцентр.

9-14 августа 1972 года – в Верхнеуральске и Златоусте в ночное время наступили заморозки. Температура воздуха опустилась до -4 градусов, погубив в некоторых совхозах половину урожая. Заморозки тогда наблюдались в течение 5 дней подряд.

18 августа 2010 года – в некоторых районах Челябинской области случились заморозки. Температура опускалась до -5 по Цельсию, многие теплолюбивые культуры мгновенно погибли.

24-25 августа 2015 года – синоптики зафиксировали отрицательные значения температуры вплоть до -4 градусов.

29 августа 2018 года – и снова в Верхнеуральске аномальное похолодание до -2 градусов. Пострадали сельскохозяйственные культуры, растущие под открытым небом на частных участках.

Шквал

Шквал – это внезапное изменение направления ветра с характерным увеличением его скорости

19 августа 2008 года – в поселке Октябрьский наблюдался шквал со скоростью ветра 27 м/с, повреждены крыши построек.

11 августа 2012 года – шквалистый ветер в Красноармейском районе со скоростью 28 метров в секунду. Пострадала кровля.

3 августа 2018 года – сильнейшие порывы ветра на скорости 26 метров в секунду нанесли ущерб как постройкам, так и растительности.

23 августа 2018 года – сильный шторм по шкале Бофорта наблюдался в Красноармейском районе. Ветер на скорости 28 м/с вновь нанес ущерб постройкам.

Смерч

Смерч – это сильнейший вихрь с вертикальной изогнутой осью, движущийся в хаотичном направлении и наносящий огромный ущерб.

12 августа 1978 года – огромные повреждения нанес смерч Челябинску и Копейску. Порывы ветра на скорости до 30 метров в секунду снести 1500 квадратных метров железобетонных столбов, с корнем вырваны более 3 тысяч деревьев, повреждено множество зданий – передает Челябинский Гидрометцентр.

12 августа 1993 года – в Чебаркуле шторм на скорости 30 метров в секунду ворвался в город и нанес ущерб на 6 миллионов рублей.

2 августа 1999 года в селе Кизильское смерч снес 180 тонн сена, сорвал крышу с 65 домов и 16 производственных цехов, повредил 12 столбов линии электропередач. Ущерб составил 52 миллиона рублей.

11 августа 2004 года – в Красноармейском районе смерч за 15 минут повредил конеферму, котельную, крыши домов, аграрные цеха, вырвал множество деревьев.

Крупный град

Крупный град – это осадки в виде дождя и частиц льда диаметром до 5 сантиметров.

27 августа 1976 года – в течение 20 минут стихия уничтожила в Миассе более половины урожая картофеля, а также 80% всех овощей и 90% плодовых культур. Город потерпел серьезные убытки.

4, 11 и 16 августа 2000 года – крупный град наблюдался в Троицке. В зависимости от района град за 5-20 минут уничтожил 640 гектаров растений. Повреждены окна жилых домов и крыши многих построек.

4 августа 2002 года – в селе Варна Челябинской области крупный град, сопровождающийся грозой, пыльной бурей и сильным штормом снес линии электропередач, оставив населенный пункт с 10 тысячами жителей без электричества.

23 августа 2018 года – на Красноармейский район напал смерч в сопровождении крупного града. Повреждены дома, ЛЭП, а также деревья.

Очень сильный ливень

Интенсивные осадки, выпадающие в количестве 30 миллиметров и более за 60 минут и меньше.

17 августа 1973 года – огромное штормовое облако накрыло сразу множество городов Челябинской области. Всего выпало 52 миллиметра осадков за 5 часов. Затоплены улицы, большая часть урожая погибла.

3 августа 1999 года – в поселке Мирный за 9 часов выпало 60 миллиметров дождя.

7 августа 2009 года – в западной части Челябинской области выпало 60 миллиметров осадков за 12 часов. Затоплены подвалы домов, остановлено движение транспорта. Ущерб составил 2 миллиона рублей.

1 августа 2013 года – в Южноуральске зафиксировано 58 миллиметров осадков за 12 часов. В этот же день в аэропорту Магнитогорска выпало 72 миллиметра осадков за 9 часов. Полеты были остановлены.

Аномальная жара

Это погодные условия, при которых максимальная температура воздуха превышает 35 градусов по Цельсию в течение суток и более.

11-13 августа 2010 года – на большей части Челябинской области господствовала жара до +37 градусов.

10-12 августа 2012 года – жара до +39 градусов Цельсия на большей части региона.

17-21 августа 2014 года – в южной части области господствует засуха +38 градусов.

2 августа 2015 года – на юге области – жара +37 Цельсия.

Каким будет август 2021 года – пока не известно. По предварительным прогнозам, начало месяца в Челябинской области будет довольно теплым, ожидается до +26 С.

https://www.cheltv.ru/nepredskazuemyj-avgust/