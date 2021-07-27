В Озерске нашли вандалов, которые подожгли венки у Вечного огня

Действия хулиганов зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории мемориала.
С помощью материалов с видеокамер сотрудники УВД установили личности поджигателей, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Установлено, что ночью с 24 на 25 июля венки подожгли несовершеннолетние жители Озерска. Урон, который нанесен памятнику, устанавливается. От памятных атрибутов остались лишь обгоревшие металлические каркасы, пламя частично испортило каменное покрытие у стены мемориала.
Это деяние вызвало искренне возмущение жителей Озерска. Председатель городского совета ветеранов Иван Гашев выразил мнение озерских ветеранов:
- Мы очень огорчены и испытываем отвращение и негодование к варварской выходке вандалов — сожжению венков на святом месте в городе. Проявление варварства нельзя оставлять безнаказанным. Уверен, надо сурово наказывать вандалов, чтобы им неповадно было осквернять памятные места.
Видеокамеры "Вечный огонь"
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа