В Озерске нашли вандалов, которые подожгли венки у Вечного огня

Действия хулиганов зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории мемориала.

С помощью материалов с видеокамер сотрудники УВД установили личности поджигателей, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Установлено, что ночью с 24 на 25 июля венки подожгли несовершеннолетние жители Озерска. Урон, который нанесен памятнику, устанавливается. От памятных атрибутов остались лишь обгоревшие металлические каркасы, пламя частично испортило каменное покрытие у стены мемориала.

Это деяние вызвало искренне возмущение жителей Озерска. Председатель городского совета ветеранов Иван Гашев выразил мнение озерских ветеранов:

- Мы очень огорчены и испытываем отвращение и негодование к варварской выходке вандалов — сожжению венков на святом месте в городе. Проявление варварства нельзя оставлять безнаказанным. Уверен, надо сурово наказывать вандалов, чтобы им неповадно было осквернять памятные места.

Видеокамеры "Вечный огонь"

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа