Третья смена в детском оздоровительном лагере «Орленок» раскрыла таланты ребят

Кажется, что две недели – это немного времени. Однако, уже за первую неделю и половину второй состоялось множество событий.

С первого дня каждый отряд готовился к смотру-конкурсу отрядных уголков. Ребята создавали интерактивные «экраны настроения», оригинальные эмблемы и символы - реализовали различные креативные задумки представления коллектива. Не было ни одной дачи, где жюри бы не удивилось какому-то творческому открытию. Важно, что все это делали сами дети.

После защиты отрядных уголков все «орлята» направили свои силы на подготовку к танцевальному марафону «Стартины». Темой мероприятия стали «каверы» на известные всем хиты. Дети старательно придумывали движения, подбирали костюмы и пытались найти «изюминку» в своей песне.

Стоит отметить, что танцевальный марафон прошел на очень высоком уровне. Каждый отряд продемонстрировал свой номер, а также активно поддерживал всех выступающих. Конкурсные этапы также прошли очень весело и ярко. Следует отметить, что жюри выделило три звания «Гран-при».

Особо ярким днем стал тематический «День России». В лагере состоялась настоящая ярмарка: с сушками, народными играми и забавами. И самые маленькие орлята, и большие ребята, стали участниками «Городка», «Ручейка», «Платочка», «Хоровода» и многого другого. Конечно же, каждый вспомнил народные пословицы и поговорки.

Помимо активной спортивной, интеллектуальной и познавательной составляющей ребята реализуются и творчески. Так, «орлята» активно готовились к конкурсу «Мистер Орленок». Каждый отряд представил своих кандидатов, которые были известными литературными героями.

В младшей подгруппе мы встретили Винни-Пуха, Незнайку, и Буратино. А вот бравые ребята из старших отрядов продемонстрировали нам юмористические образы Почтальона Печкина, Дяди Федора, а также и философские номера о серьезных героях. Например, мыслитель Платон, Грей из повести Александра Грина «Алые Паруса». Все отряды отлично помогли презентовать своих кандидатов.

Стоит отдельно сказать о нашем настоящем «калейдоскопе талантов». После отрядного этапа конкурса «Уникум» определилось так много ярких и профессиональных номеров, что было принято решение сделать мероприятие для каждой возрастной группы: младшей, средней, старшей.

Конкурс талантов получился очень насыщенным во всех жанрах. Например, в номинации «Спорт» участвовало много опытных спортсменок-гимнасток. В номинации «Вокал» выступали лауреаты и призеры международных конкурсов, а в «Оригинальном жанре» мы услышали даже прозу собственного сочинения.

Важно, что помимо конкурсных событий и мероприятий, ребята каждый день посещали творческие мастерские по рукоделию, вокалу и хореографии, спортивные занятия, где соревновались в командных играх и устанавливали личные рекорды.

Информация и фото пресс-центра ДОЛ «Орленок».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47820/